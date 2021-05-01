抗印度變異病毒 中拚接種量：送蛋送奶還給錢

上海為了拚接種量，有的社區在市民接種新冠疫苗後，人手送一箱牛奶。（取材自中國基金報）

印度疫情 嚴峻，中國部分城市已檢測到印度的變異毒株。疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友指出，只要疫情流行不停，病毒變異一直都在發生，重點是在落實防控措施，呼籲「51」假期不要參加大型聚集。

4月28日，重慶市通報一例境外移入病例，該病例此前有在印度工作的經歷。據中新社報導，吳尊友指出，印度疫情再次敲響警鐘，顯示疫情防控具有艱難性、複雜性、反覆性、長期性。無論病毒怎麼變異，人類都能夠阻斷傳播，而落實防控措施是最為關鍵的，當中就是施打疫苗 。

國務院聯防連控機制在29日召開記者會，國家衛健委宣傳司副司長米鋒表示，截至4月28日24時，中國累計報告接種新冠疫苗達2.44億劑次，其中55%為近一個月接種。

米鋒指出，「51」假期，全省疫苗接種工作不停歇，他呼籲民眾積極、儘早接種新冠疫苗。

目前多處已把施打新冠疫苗列為重要工作，上海為了拚接種，採取贈禮品、贈現金現象。中國基金報報導，有的社區在市民接種新冠疫苗後，人手送一箱牛奶。有社區則是送一大瓶食用油，還有的有的社區每人送雞蛋、掛麵，不但包接送，還能領人民幣300元補助。