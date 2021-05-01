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新種蜘蛛向名人致敬 命名姜文、邦喬飛、李時珍、羅琦

中國新聞組／北京1日電
姜文云斑蛛和姜文。（取材自紅星新聞、姜文提供）
姜文云斑蛛和姜文。（取材自紅星新聞、姜文提供）

中科院動物研究所蜘蛛分類研究者林業傑近日在微博公布了四個蜘蛛新種：分別是李時珍隆頭蛛（Eresus lishizheni）、邦喬飛雲斑蛛（Episinus bonjovi）、姜文雲斑蛛（E.jiangweni）、羅琦美蒂蛛（Meotipa luoqiae）。其中，李時珍隆頭蛛是第一種中國人所發現的隆頭蛛新種。

李時珍隆頭蛛（由於泡過酒精，部分泛紅）和李時珍。（取材自紅星新聞、小學課本）
李時珍隆頭蛛（由於泡過酒精，部分泛紅）和李時珍。（取材自紅星新聞、小學課本）

紅星新聞報導，林業傑表示，四個名字分別向博物學前輩和自己喜愛的導演、搖滾明星致敬。他說，中國關注蜘蛛的人很少，他希望這樣可以引起更多人關注，來保護生物的多樣性。

去年6月，林業傑在新疆喀什旅遊時，在城市的花園裡，意外發現一種特別的隆頭蛛，「中國的常見隆頭蛛一般腹部是紅色的，但這種隆頭蛛渾身純黑色。」最終確認為一種新種，並將其命名為「李時珍隆頭蛛Eresus lishizheni」。

邦喬飛雲斑蛛和邦喬飛樂隊。（取材自紅星新聞、邦喬飛樂隊官網）
邦喬飛雲斑蛛和邦喬飛樂隊。（取材自紅星新聞、邦喬飛樂隊官網）

「隆頭蛛作為中國北方最稀少的蜘蛛之一，能發現新種已經是萬分幸運。」林業傑表示，「李時珍作為中國古代比較知名的藥學家、博物學家，在「本草綱目」裡詳細描述了數十種蜘蛛，因此第一種中國人所發現的隆頭蛛新種和老師商量後決定拿他命名。」他說，李時珍隆頭蛛是第一種中國人所發現的隆頭蛛新種。

而邦喬飛雲斑蛛、姜文雲斑蛛和羅琦美蒂蛛，均是林業傑在西雙版納做研究時發現的，「我們在西雙版納熱帶植物園，敲打樹枝，下面用傘接著。在接到的蜘蛛中，發現了這特別的三種。」

羅琦美蒂蛛。（取材自紅星新聞、微博）
羅琦美蒂蛛。（取材自紅星新聞、微博）

而邦喬飛和羅琦則是林業傑最喜歡的、百聽不厭的搖滾樂團和搖滾歌手。林業傑說，他感覺相對應的兩種蜘蛛，外形也很搖滾。另外，姜文是中國知名導演兼演員，以姜文命名新發現的蜘蛛，純粹是林業傑出於對他的喜愛，「他的電影我必拉片，其中最喜歡的是他主演的「芙蓉鎮」和導演的「陽光燦爛的日子」。

目前，這四種新種都已在「Zoological Systematics」雜誌發表。

實際上，用名人的名字及相關信息命名生物，在生物界較常見。例如去年，中國科學院南京地質古生物研究所碩士研究生孫智新，就把他發現的一種5億年前的獨特三葉蟲命名為范特西蟲，取自歌手周杰倫的專輯。以搖滾明星名字命名的生物則更多，例如有以Bob Marley為名的寄生蟲、以Neil Young為名的蜘蛛、以Green Day為名的龍膽科花等。

中國 導演 植物園

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