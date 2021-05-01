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重慶2歲娃想坐搖搖車 獨自提著3萬現金出了門…

中國新聞組／北京1日電
2歲的娃娃提著裝有大把鈔票的塑料袋站在路邊，引起不小的騷動。（取材自上游新聞）
2歲的娃娃提著裝有大把鈔票的塑料袋站在路邊，引起不小的騷動。（取材自上游新聞）

2歲小娃手提滿是百元大鈔的塑料袋，獨自一人站在路邊……這場景不但驚動了熱心的路人，更驚動了民警。

來源：YouTube

這起離奇事件發生在重慶沙坪壩，在三峽廣場附近的一個公交站，路人發現一個小娃兒獨目一人在哪左顧右盼，似乎與父母走散了，而且小娃兒手上還提著一個塑料袋。走近一瞧，乖乖不得了，裡面裝著厚厚的一大把百元大鈔，嚇得熱心路人趕緊報警。

袋裡的百元大鈔足足有3萬元。（取材自上游新聞）
袋裡的百元大鈔足足有3萬元。（取材自上游新聞）

上游新聞報導，民警據報趕到現場，但小娃兒除了回答「我2歲」外，其餘一概說不出來了，更別提手上的錢是怎麼回事了。民警正在一籌莫展時，有位圍觀的女士表示「這個孩子有些眼熟」，她好像曾在附近某小區看過。民警得到這一線索，馬上帶著小娃兒驅車前往小區。

車還沒到小區，遠遠的就看到小區門口聚集了一大群人，其中一位婆婆看到車中的小娃兒，馬上高興的大叫「找到了！找到了！明明回來了…可把你婆婆急壞了！」

原來，2歲的明明喜歡坐搖搖車，平時家裡人會從桌子給他幾塊零錢讓他去玩。誰知道當天明明突然想坐搖搖車了，竟自己從床頭櫃裡翻出這袋爸爸前一天剛收回來的錢，還提就出去找搖搖車了。「他肯定是想去坐搖搖車，才把錢提走了，早上我在洗衣服，誰知一轉眼他就不見了！」明明的婆婆說。

民警隨後將錢交還給婆婆，點了一下，足足有3萬元。

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