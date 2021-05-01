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為提前出獄前首富祝壽 上海6主播停職

中國新聞組／北京1日電
曾經的上海首富周正毅（中）在上海舉辦的60歲生日宴現場，獲得上海電視台多名主持人捧場，成為輿論話題。（取材自微博）
曾經的上海首富周正毅（中）在上海舉辦的60歲生日宴現場，獲得上海電視台多名主持人捧場，成為輿論話題。（取材自微博）

去年獲提前出獄的上海前首富周正毅，早前高調大宴親朋慶祝生日。消息稱，北京派出一個調查組到上海，調查生日宴細節。目前出席其壽宴的六名上海東方衛視主持已被停職，另外批准周正毅出獄的法院人員也受到調查。分析認為，與上海幫關係密切的周正毅「惹上大麻煩」。

來源：YouTube

自由亞洲電台報導，周正毅本月18日在上海萬達瑞華酒店設宴，慶祝60歲生日，其後引發風波。據接近上海娛樂圈內人士方先生表示，數日前，一個來自北京的調查組抵達上海，對周正毅生日宴的來龍去脈展開調查。

據傳調查組的調查目標，包括周正毅生日宴舞台布景寫有「不忘初心，回歸本色」，要追究其「本色」兩字的真實含義。另外有消息說，上海市二中院批准周正毅提前近兩年釋放，所有相關簽過字的人員，都要被調查。

熟悉中國政治環境的商人李天海說，周正毅可能惹上大麻煩，他還不自知。李天海指周是「咎由自取」。

有傳應邀出席生日宴並為周正毅站台的上海東方衛視節目主持人程雷、陳蓉、朱楨等六人，早前已被列入不准出鏡的名單。最新消息稱，這六位主持人已被停職，圈內更有消息指，每人收取周正毅支付的登台演出費約10萬元人民幣（下同，約1.5萬美元）。

據報導，在傳媒界朋友圈，有人爆料指東方衛視六位主持人原本說都沒拿錢，現在都招認，每人10萬元的出場費。微信流傳，另有多位主持人在前往周正毅生日晚宴途中接到友人勸告，半路折返，可謂逃過一劫。另一名主持人陳辰，也接到周正毅的請帖，但由於當時正在外面拍戲無法赴會，總算躲過調查。

周正毅為人高調，十多年前的上海社保案，牽出時任上海市委書記陳良宇等一眾上海高官。周正毅被判刑16年，此次提前兩年獲釋。

據媒體報導，周正毅從工廠出來開始做生意，輾轉賺到第一桶金後，1994年與妻子毛玉萍在上海開了一家名叫「阿毛燉品」的飯店。據說，香港藝人成龍、關之琳等都曾到「阿毛燉品」用餐。當年周正毅位列福布斯排行榜第94位的排名，2002年底，福布斯大陸100位富豪排行榜，將周正毅的名字提前到第11位。周正毅當年對外宣傳，擁有人民幣財產價值400多億元，遭致當局調查，在2007年被判刑16年，處罰金335萬。

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