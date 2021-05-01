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騰訊等13網路平台遭約談 「被國有化」前奏？

中國新聞組／北京1日電
據官方通報，中國網路巨頭騰訊控股公司因違反「反壟斷法」，遭罰人民幣100萬元。圖為2020年騰訊參與「數字中國建設成果展覽會」的展位。（中新社資料照片）
據官方通報，中國網路巨頭騰訊控股公司因違反「反壟斷法」，遭罰人民幣100萬元。圖為2020年騰訊參與「數字中國建設成果展覽會」的展位。（中新社資料照片）

繼約談螞蟻集團之後，中國央行和監管部門近日再對13家包括騰訊等科技行業巨頭在內的公司進行監管約談，並要求對其數據和貸款行為實施更嚴格的管理；外媒形容此舉是中國正在為國內互聯網快速增長的時代畫上句號，恐有「被國有化」疑慮。另騰訊因兩起收購案違反「反壟斷法」，近日被罰100萬元人民幣（下同，約15.5萬美元），與外傳的100億罰款相差甚遠。

新華社報導，中國官方29日發布消息稱，中國人民銀行、銀保監會、證監會、外匯管理局等四家金融監管機構，聯合約談了騰訊、美團金融等13家龍頭網路平台公司。此次被約談的有騰訊、度小滿金融、京東金融、字節跳動、美團金融、滴滴金融、陸金所、天星數科、360數科、新浪金融、蘇寧金融、國美金融、攜程金融等網路平台企業的實際控制人或代表。

報導稱，此次約談是為進一步加強對網路平台企業從事金融業務的監管，強化反壟斷和防止資本無序擴張。報導稱，參加約談的企業表示，將高度重視自查和整改工作，維護公平競爭市場環境。

華爾街日報分析，這項約談行動顯示中國正在限制國內互聯網巨頭利用大數據從事貸款、理財和類似業務的能力，為一個快速增長的時代畫上句號。中國政府擔心互聯網金融過快增長會給金融體繫帶來危險。意謂監管收緊山雨欲來。

自由亞洲電台引述浙江大學社會學學者陸鎮寧表示，當局此次高調約談這些公司，意圖是為大型民企國有化作準備，「下一步很有可能將其國有化。國有資本更多的參股，甚至控股。」

另中央社報導，中國網路巨頭騰訊控股公司因為兩起收購案，28日被中國國家市場監管總局依違反「反壟斷法」祭出行政處罰，合計罰款100萬元。這是繼阿里巴巴此前因違反「反壟斷法」遭重罰182億元後的再一次開罰。

此前，路透曾於4月29日援引知情人士稱，中國反壟斷機構可能對騰訊開出至少應在100億元以上的巨額罰單。但中國官方這次只罰了騰訊100萬元。

據通報，騰訊被罰的原因是被控收購「途虎養車」、「易車」這兩家中國汽車網路平台的股權，未事先依法申報違法實施的經營者集中，且評估認為，這兩項經營者集中不會產生排除、限制競爭的效果，依法各罰50萬元。

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