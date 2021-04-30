得「仙女病」20歲川女：夢想能好好吃飯

王雨知說，在網上分享視頻是想鼓勵其他病友，要積極地面對美好的未來。（取材自紫牛新聞）

「眾所周知，仙女是不用吃飯的」，罹患克羅恩病的四川女孩王雨知鼻子插著營養管、笑盈盈地向網友打招呼，她在影片中分享了自己進入「斷食期」的生活，短短三天就引來440多萬網友點讚。

紫牛新聞報導，克羅恩病是一種罕見疾病，吃下去的食物不能夠消化，累積在腸道內，影響患者的生活質量，嚴重者會導致其他併發症 。這種病也被稱為「富貴病」，患者不能吃飯，只能通過一條插入腸道的管子來給身體供給營養。

視頻中，20歲的王雨知身著睡衣沒帶半點妝容，趴在桌子前，笑臉盈盈面對鏡頭說到，「對大家來說，坐在餐桌前好好吃一頓豐盛的美食 是一件再簡單不過的事，可這卻成了我最大的夢想」。她雖然身患疾病，但積極樂觀的樣子，讓不少網民感嘆，「真像個小仙女」。

王雨知的飲食全靠機器。（取材自紫牛新聞）

王雨知介紹，自己從小腸道比較弱，常會拉肚子，沒想到後來狀況愈發嚴重，還曾兩度住院。直到去年，不到一個月暴瘦10公斤，她才就醫確診得了克羅恩病。

一開始，她感覺天都要塌了，想著「我還這麼年輕，生活怎麼能這樣對待我？」不過現在覺得，確診後倒是一種解脫，「如果沒有生病，我未必能獲得這麼多粉絲，也算一種因禍得福」。

進入鼻飼期後，王雨知只能喝營養粉。「別人吃飯用筷子，我吃飯靠按壓營養泵」，她要先花費10分鐘調製營養液，再一泵一泵按壓到自己的腸子裡。而且不能太快，否則消化不了，輕則會拉肚子，重則要去醫院換新的腸管。

鼻飼期的王雨知每天臉上都要黏著腸管，最初她以為自己會在學校受到歧視 ，但後來發現，「同學雖然很好奇，但都很關心我的身體健康，常常在生活和學習上給予我照顧，也很少人會盯著我看」。

王雨知表示，這個病有活動期和緩解期，進入緩解期後就可以和正常人一樣的。她會在網上分享視頻也是想鼓勵其他病友，「其實這個病沒那麼可怕，大家一定要積極地面對美好的未來」。