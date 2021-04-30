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副局長、下屬在工作群喊「寶貝」 同事尷尬退群

中國新聞組／杭州30日電
涉事女方撤回消息前後，已有10人退群。（取材自微博）
涉事女方撤回消息前後，已有10人退群。（取材自微博）

「寶貝，下午好，下午組織部來局裡考核我，讓我抱抱寶貝，我愛寶貝。」「親愛的，下午好。你棒棒噠，寶貝也愛你，抱抱我的最愛。 」日前，一張浙江溫州市文成縣「文成廣電工作群」內的男女兩人曖昧聊天對話，在網路廣為流傳，男女主角分別為文成廣電的趙姓台長和陳姓女下屬，相關話題隨即登上熱搜，目前，相關部門已介入調查。

網路上流傳的「文成廣電工作群」微信截圖中，趙姓台長和女下屬互稱「寶貝」大秀恩愛。...
網路上流傳的「文成廣電工作群」微信截圖中，趙姓台長和女下屬互稱「寶貝」大秀恩愛。（取材自封面新聞）

綜合媒體報導，發送信息的兩人，一位備註為「趙青松台長」，一位備註為「陳碎芳」，顯然兩人沒有意識到他們互發信息的平台是工作群。另外一張截圖顯示，陳碎芳在回覆趙青松台長後，又撤回了消息，並發了個大笑的表情包。兩人疑將工作群誤認為私聊。

女職員不久後雖撤回留言，卻也讓10多名同事直接退群，避免尷尬。

據相關截圖顯示，原本工作群裡數人正在回覆「收到」、「第一針已打」，突然，名為趙姓台長的人直接在工作群裡打出「寶貝下午好」，而事件中陳姓女職員秒回「親愛的下午好」。隨後，工作群便瀰漫著一股尷尬凝結的空氣，不見其他同事發文。

但另一張截圖則顯示，兩人或許發現將私聊誤發至工作群，陳女先撤回消息，時隔七分鐘後，她發出一個大笑圖案，似乎試圖緩解群裡的尷尬氣氛。

有眼尖的網友發現，上述兩人曖昧示愛時，工作群人數160人，但11分鐘後，就在陳女發出大笑圖案時，另一張截圖顯示群內只剩下150人，顯見已有10人退出群組。

據查，趙青松現年56歲，曾任文成縣廣播電視台副台長，現任職文成縣應急管理局副局長；陳碎芳現年40多歲，是文成縣融媒體中心工作人員，曾在文成縣電視台辦公室工作。

對於領導與下屬在微信工作群內大秀恩愛，猶如熱戀中的情侶一樣難捨難分，他們二人究竟是單身男女？夫妻關係？還是涉嫌婚外情？官方並未回應。

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