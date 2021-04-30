印度丈夫、婆婆染疫 中國媳婦求助國內朋友買藥

印度疫情失控，爆氧氣爭奪戰，「至暗時刻」之際，在那裡的中國人情況如何受關注。(取材自環球網)

印度疫情 形勢嚴峻，氧氣、病床和各種醫療設備短缺，不僅印度民眾日子難熬，在異國他鄉的中國 企業紛紛表示「扛不住」，由於大部分的在印中資企業並未得到印度政府的救助，只能互通有無、發起自救，很多人表示「想回家」、「太難了」。也有嫁到印度的中國媳婦丈夫婆婆都確診，她只能聯繫中國朋友下單買藥物寄來。

環球時報報導，為OPPO、vivo等在印中國手機企業做配套服務的三富工程印度私人公司董事長嚴瀟瀟28日表示，自己工廠的員工已經有感染，但印度政府並未有任何幫助，也未通知撤離。眼下，他們手裡僅有之前囤的口罩和些許酒精等防疫物資，目前，印度中企只能彼此幫助，發起自救。

由於中印邊境衝突和疫情影響，已經有很多中企撤離印度，目前留在印度的中國人屈指可數。說到公司的業績，嚴瀟瀟提到，在2019年公司的營收達到頂峰，然而現在直接攔腰折斷。面對當下的疫情，他表示悲觀，但他稱中國手機企業不回國，他們也不打算走。

印度的在華企業據不完全統計依據超過500家，在印度首都新德里附近運營一家華人酒店的老闆莉莉說，「 我已經將酒店關門，這十幾年的積蓄和家底也都投入酒店，而如今全部打了水漂」。莉莉說她並不看好印度市場，印度之前有10多20家華人酒店，但都陸續關門，雖不知他們是否還會重開酒店，「但我不會再回印度了」。

中國工商銀行孟買分行副總經理楊緒紅指出，現在在印度的中企員工絕大部分都希望回國。但是印度和中國間已沒有直飛航班，就連中轉路線也很少，大部分國家已暫停和印度之間的客運航班。

互聯網企業員工譚喜凝一家6人有3人確診，所幸症狀較輕，所以在家中自己進行一些保守的康復治療。她開始聯繫中國的一些朋友下單一些藥物，為萬一感染提前做一些準備。