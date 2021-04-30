我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美東運價漲翻了 首度站上6000美元大關

誰讓10萬人擠上山？以色列篝火節44死踩踏慘案

印度丈夫、婆婆染疫 中國媳婦求助國內朋友買藥

中國新聞組／北京30日電
印度疫情失控，爆氧氣爭奪戰，「至暗時刻」之際，在那裡的中國人情況如何受關注。(取材自環球網)
印度疫情失控，爆氧氣爭奪戰，「至暗時刻」之際，在那裡的中國人情況如何受關注。(取材自環球網)

印度疫情形勢嚴峻，氧氣、病床和各種醫療設備短缺，不僅印度民眾日子難熬，在異國他鄉的中國企業紛紛表示「扛不住」，由於大部分的在印中資企業並未得到印度政府的救助，只能互通有無、發起自救，很多人表示「想回家」、「太難了」。也有嫁到印度的中國媳婦丈夫婆婆都確診，她只能聯繫中國朋友下單買藥物寄來。

環球時報報導，為OPPO、vivo等在印中國手機企業做配套服務的三富工程印度私人公司董事長嚴瀟瀟28日表示，自己工廠的員工已經有感染，但印度政府並未有任何幫助，也未通知撤離。眼下，他們手裡僅有之前囤的口罩和些許酒精等防疫物資，目前，印度中企只能彼此幫助，發起自救。

由於中印邊境衝突和疫情影響，已經有很多中企撤離印度，目前留在印度的中國人屈指可數。說到公司的業績，嚴瀟瀟提到，在2019年公司的營收達到頂峰，然而現在直接攔腰折斷。面對當下的疫情，他表示悲觀，但他稱中國手機企業不回國，他們也不打算走。

印度的在華企業據不完全統計依據超過500家，在印度首都新德里附近運營一家華人酒店的老闆莉莉說，「 我已經將酒店關門，這十幾年的積蓄和家底也都投入酒店，而如今全部打了水漂」。莉莉說她並不看好印度市場，印度之前有10多20家華人酒店，但都陸續關門，雖不知他們是否還會重開酒店，「但我不會再回印度了」。

中國工商銀行孟買分行副總經理楊緒紅指出，現在在印度的中企員工絕大部分都希望回國。但是印度和中國間已沒有直飛航班，就連中轉路線也很少，大部分國家已暫停和印度之間的客運航班。

互聯網企業員工譚喜凝一家6人有3人確診，所幸症狀較輕，所以在家中自己進行一些保守的康復治療。她開始聯繫中國的一些朋友下單一些藥物，為萬一感染提前做一些準備。

印度 中國 疫情

上一則

上海消費者都在問：台灣鳳梨什麼時候進啊？

延伸閱讀

世界晚報／歡慶重聚竟變死亡晚餐 老翁接種滿月染疫亡

世界晚報／歡慶重聚竟變死亡晚餐 老翁接種滿月染疫亡
印度疫情嚴重 地方選舉卻照辦無視群聚風險

印度疫情嚴重 地方選舉卻照辦無視群聚風險
印度疫情嚴峻 85歲老翁讓出病床救年輕人卻病逝

印度疫情嚴峻 85歲老翁讓出病床救年輕人卻病逝
快看世界／濃煙漫天、親友崩潰...印度火葬場超負荷

快看世界／濃煙漫天、親友崩潰...印度火葬場超負荷

熱門新聞

由於新冠疫情不斷惡化，印度多地報告病床、醫用氧氣和藥品等醫療資源短缺。（取材自新華網）

氧氣危機…印度民間急購中國製氧機 喊「謝謝中國」

2021-04-25 21:37
中國國家主席習近平。（中新社）

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

2021-04-23 10:38
2019年老陳在萬松書院為女兒徵婚。（取材自錢江晚報）

2年前徵婚轟動一時 父擁杭州10套房獨生女嫁了

2021-04-24 13:00
印度新冠疫情急轉直下，中國駐斯里蘭卡大使館26日發推表示，800台製氧機今日從香港抵達印度德里。不少印度網友留言對中國表示感謝。(取材自推特)

中國製氧機運抵印度 莫迪做這件事表示不買帳？

2021-04-27 21:42
在中國最大的搜索網站百度上，搜尋「趙婷」則可見到4則相關資訊，但當中3個頁面已無法訪問。（百度畫面截圖）

趙婷受「辱華言論」影響 微博微信百度封鎖她得獎消息

2021-04-26 09:35
中國民航局網站公告，因19名旅客檢出陽性，27日已發布航班熔斷指令，對中國南方航空、中國國際航空、肯尼亞航空這三家公司暫停部分航班。圖為中國南方航空。新華社

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」

2021-04-29 09:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡

已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡
歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡

歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡
19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」
拜登讓選民有感 歐巴馬8年教訓 民主黨改變治國方略

拜登讓選民有感 歐巴馬8年教訓 民主黨改變治國方略
紐約仇恨亞裔犯罪又2起 女子在地鐵被毆倒地

紐約仇恨亞裔犯罪又2起 女子在地鐵被毆倒地