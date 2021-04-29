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新打卡聖地？貴陽機場洗手台 4.4億年化石做的

中國新聞組／北京29日電
貴陽機場廁所洗手台。（視頻截圖）
貴陽機場廁所洗手台。（視頻截圖）

貴州貴陽龍洞堡機場的廁所洗手台上有許多貝類的花紋，經專家鑑定屬於4.4億年前的石阡擬殻房貝，引發了網路熱議。不少網友感到震驚，本以為是石板上的花紋，沒想到是古生物的痕跡？有地質學家戲稱，貴陽機場廁所有成為網紅打卡聖地的潛質。

綜合媒體報導，中國礦業大學地質系陳尚斌主任出差時，在貴陽機場廁所發現這個洗手台上布滿化石殘骸，隨手拍了發到朋友圈，引起關注。

化石的細節。（視頻截圖）
化石的細節。（視頻截圖）

中科院院士、南京大學地科院教授沈樹忠表示，這種化石為距今約4.4億年的五房貝目石阡擬殼房貝，是較為常見的腕足動物殼體化石。常見於黔東北石阡湄潭遵義等地，是海洋淺水風暴沉積產物。

「幾億年化石」讓網友覺得稀奇，不過沈樹忠介紹，這種化石很常見，國家大劇院底層地板使用的就是帶有這種化石的石材。

此前有專家鑑定其為大約3.9億年前的鴞頭貝化石。沈樹忠表示，賓館、衛生間石材中含有化石是很常見的，鴞頭貝化石也經常可見，屬於穿孔貝目，而擬殼房貝屬於五房貝目，是兩個不同的目，時代也不一樣。

他說，「因貴州的擬殼房貝多散亂破碎，所以就切成建築用板材出售，而廣西的鴞頭貝保存完整，才可作觀賞化石出售，價值比擬房殻貝貴得多得多」。

貴陽龍洞堡機場針對此事回應稱，該裝飾石板確為化石殘骸，是採購而來。

看到化石出現在廁所，有網友感嘆，「廁所大理石竟然這麼奢華」，也有網友好奇，「難道發現了無價之寶」。

貴陽機場廁所洗手台。（取材自微博）
貴陽機場廁所洗手台。（取材自微博）

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