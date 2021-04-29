團費18元還包飯…最恐怖旅遊 帶大媽大爺逛墓園

大爺大媽們被帶到墓園參觀。（視頻截圖）

重慶市渝北區木耳鎮的十幾位老人，經人介紹參加了一日遊團。團費一個人只要18元（人民幣，下同，約2.7美元），還提供一頓午飯，真的十分便宜。老人們興高采烈地出門，沒想到被帶到了墓地，氣得他們當場破口大罵。

看看新聞報導，60多歲的鄭大爺在當地人緣很好，旅遊公司主到找上他，希望他組織一日遊。鄭大爺說，「我說一日遊可以，我問一人多少錢，他說18元，我說18元一日遊走哪些地方？他說反正是走景區嘛」。鄭大爺心想這是好事，就找了16名老人參加。

鄭大爺再三確認團費只要18元。（視頻截圖）

活動當天，大爺、大媽們換上漂亮衣服，搭上遊覽車開開心心出遊。沒想到被帶到了巴南區聖燈山附近，一處叫做龍鳳山陵園的地方。一位劉大爺說，「喊我們來看墳墓，老年人一般都有點忌諱」。

由於大家的激烈反對，旅遊公司現場退還了每人18元的團費，在用完免費午餐後將老人們送了回去。不過，大爺大媽們心中怒氣未消，帶頭的鄭大爺成了眾矢之的，這讓鄭大爺感到非常委屈，他說自己一番好心，竟落到了這樣的下場。

事後，鄭大爺多次聯繫旅遊公司的相關負責人，沒想到微信 竟被拉黑。

大爺大媽們說，或許是工作人員工作不夠細緻，也或許是與鄭大爺溝通時出了差錯，才導致了這次不愉快事情的發生。