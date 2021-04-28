見怪不怪？雲南導遊怒懟遊客：孩子沒死就得購物

雲南導遊口出惡言強迫遊客購物，視頻網路熱傳，旅行社和導遊已被調查。（視頻截圖）

雲南西雙版納導遊怒懟遊客，稱「孩子沒死就得進去購物」視頻在網路熱傳，網友們紛紛吐槽「參加了那麼多的旅遊團，雲南的導遊絶對是全國導遊中最差的」、「又是雲南，見怪不怪了，下次還是自己做攻略自由行吧」、「照這樣下去，導遊這個行業遲早要被淘汰」。

https://www.youtube.com/watch?v=Ys3F5o9j02c

影音來源：YouTube

北晚新視覺報導，根據網傳視頻線索，西雙版納州文旅、公安 和市場監管等執法部門組成聯合調查組，對涉事旅行社指定購物、變更行程，導遊涉嫌強迫購物等違法違規行為開展調查。

雲南導遊口出惡言強迫遊客購物，視頻網路熱傳，旅行社和導遊已被調查。（視頻截圖）

這樁旅遊糾紛導火線是，一名遊客在購物點因接到家人「兒子生病需要做手術」視頻通話時，與現場一女子發生爭執，並被人拍視頻傳到網上。報導指出，視頻中通話的齊姓遊客參加一個由省外旅行社組織的27人散客拼團。由西雙版納景洪游趣國際旅行社地接後，先後安排到野像谷、猛泐旅遊文化景區和傣家村寨遊玩，於4月23日上午9時許被安排到位於景洪工業園區的品翠軒珠寶店購物。齊姓遊客進店時正好接到家人的視頻電話，遂發生了網傳視頻中的爭執行為。

報導稱，由於本案涉事旅行社和導遊涉嫌指定遊客購物，並且旅行社還存在安排另行付費項目等違法違規行為。執法部門已經對西雙版納景洪游趣國際旅行社涉嫌組織指定購物、變更行程，對導遊涉嫌強迫購物等違法違規行為開展進一步調查。同時，對品翠軒珠寶店責令關停，並就其是否存在價格虛高、以次充好等違規行為展開調查，最終調查結果和處理情況將向社會公布。