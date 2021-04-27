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進村傷人東北虎命名「完達山1號」 當晚曾穿梭中俄邊境

中國新聞組／北京27日電
東北虎在黑龍江省密山市村莊傷人後被捕獲，被命名為「完達山1號」。（取材自猫盟CFCA）
東北虎在黑龍江省密山市村莊傷人後被捕獲，被命名為「完達山1號」。（取材自猫盟CFCA）

連日來發生在黑龍江省密山市的「東北虎進村傷人」事件，持續引發關注。據悉，在報請國家林業和草原局後，該老虎26日被命名為「完達山1號」。目前，「完達山1號」正在橫道河子貓科動物繁育中心接受隔離觀察。

來源：YouTube

很多網友不禁疑問：為什麼叫完達山，而不是叫泰山、飛鶴？北京日報報導，中國貓科動物飼養繁育中心總工程師劉丹解釋，這是一隻雄性的約2-3歲的一個雄性東北虎，體重225公斤左右，非常的強壯和威猛。虎是山林之王，也叫山大王。虎的生活習性也是占山為王，具有王者的風範。發現這隻東北虎的地區也屬於完達山區域。

完達山也是黑龍江省東北虎自然分布區，現在完達山野生的東北虎種群有4-6隻東北虎。

據當地媒體報導，俄方有關部門在俄方邊境一側監測到：4月22日，這隻東北虎由中方一側進入俄羅斯境內；23日凌晨，該虎又由俄方境內返回中國境內。隨後幾小時，便在黑龍江省密山市上演的「猛虎進村傷人」的驚險一幕。

由此專家推斷，該虎近日活動於中俄邊境地帶，目前還無法確定是否來自俄羅斯境內。目前，有關這隻東北虎的溯源工作，已經正式啟動。

邊境 中國 俄羅斯

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