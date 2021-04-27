故宮五一預售門票賣光 1張「邀請函」賣到1200元

北京故宮的邀請函在網上喊價一路飆升。（取材自微博）

面對「加長版五一」假期，民眾補償式出遊的熱情已如箭在弦上，根據預測，今年「五一」出遊人數有望達到2億人次。據了解在北京 ，熱門景區故宮「五一」期間的門票已經全部售罄，於是，倒賣高價票的黃牛又重出江湖了；此外，可進出故宮的邀請函也被炒高到1200元。

央視報導，今年「五一」大家出遊熱情高漲，作為熱門景點，北京故宮更是一票難求。故宮是提前10天預售門票，每天限量3萬張。目前，「五一」期間上下午的門票已經全部售罄。但在網路平台，能看到一些標有任意日期可進入故宮的邀請函在售賣，售價甚至高達1200元（人民幣，下同，約186美元）。

報導稱，故宮一張門票的價格為60元，為實名制，觀眾需要攜帶身分證入內。而在閒魚平台上，無需綁定身分信息、可在2月10日至5月9日任選日期入場的「故宮博物院典藏如意展」邀請函被炒到了600元至1200元。一位賣家日前給出的信息是一張「邀請函」800元，到晚上價格已漲到了1200元。被問及「邀請函」來源，賣家稱「是故宮贈送給和故宮有合作關係的朋友的」。多位賣家表示，這種「邀請函」無需身分信息，直接進就可以。

據報導，標價950元的邀請函有64人「想要」。據介紹，購買後可在5月9日前任選日期進入故宮博物院。邀請函包含故宮門票的同時，還能進鐘表館、珍寶館和近期舉辦的「故宮博物院典藏如意展」。僅過了幾分鐘，標價就從950元漲至1050元。就在和賣家的溝通過程中，對方表示，價格又漲了，現在是1200元，「等會如果價格變動還要再漲」。

故宮工作人員表示：「邀請函我不太了解，我們只有官網這一個渠道。」他提醒，第三方網站發售的票並非官方授權，建議遊客選擇官方途徑購票。

此外，受假期天數增加、中長途旅遊、探親等客流疊加影響，客流大幅增長。有媒體查詢中國 鐵路12306官網，4月29到5月1日三天，廣州往各熱門旅遊城市方向的高鐵票一票難求，幾乎被搶購一空。