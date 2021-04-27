清華女生校慶辣舞「辱校風」 名編劇挺：自由關你們P事

清華日前舉辦110周年校慶活動，一群女生跳舞表演片段在網上遭批評「低俗有辱校風」。（視頻截圖）

北京清華大學110周年校慶之際，一段由清華女 學生表演的舞蹈在網上引發爭議。有批評聲浪指「低俗」、「不堪入目」、「像洗浴中心開業」；但也有人認為該段舞蹈展現自由風氣，不應對表演者多加苛責。

自由亞洲電台報導，4月25日是清華大學校慶日，當天，清華女大學生身穿金色吊帶流蘇短裙和高跟鞋，在樂隊伴奏下表演了一段爵士舞蹈。該表演視頻卻在網上招致罵聲。

畢業於清華的微博 大V「喬木DC」說：「墳頭蹦迪、趕集賣藝、洗浴中心開業。自己的母校，失望。」還有網友表示：「清華校慶按這個發展趨勢，過幾年可以看脫衣舞表演了。」

清華大學社會學教授郭於華在推特上說，因為她評價了此次表演「不忍目睹」，就遭到網絡管控。她說：「你跳你的傻缺舞，我就是覺得難看，不行嗎？憑什麼封我的群功能和朋友圈？」

據報導，清華校友、華盛頓信息與戰略研究所所長李恆青表示，作為曾經的清華學子，他看到舞蹈視頻的第一反應是想「藏起來」：「清華舞蹈隊練同樣的舞蹈，她們在訓練的時候穿的是運動服和球鞋，跳出來的舞是完全不一樣的感覺，確實是朝氣蓬勃的女生很好看，非常青春靚麗。所以我不知道是誰安排她們穿成這個樣子，是不是要適應誰的口味？」

李恆青認為，輿論關注的焦點錯誤地停留在對女生的人身攻擊和侮辱。他說，清華校風日下不應由這些表演的女大學生擔責，深層原因在於中國 高校的自由思想受到禁錮。學霸女生當然有放飛自己身體的權利，但應該展現的我們更推崇的應該是思想上的自由。

報導指出，清華校友、美國人權組織「人道中國」創始人周鋒鎖說，清華女大學生的表演雖然在藝術上不夠高雅、活潑，但跳爵士舞總比跳文革期間流行的忠字舞要好很多。

另有人為這段舞蹈叫好。中國媒體紅星新聞發表評論文章說，「青春是身體，更是一種精神狀態。敢於打破偏見，勇敢秀出自己，和清華『自強不息』的校訓，在本質上是一致的。」

港媒報導，中國著名作家、編劇「六六」也在微博支持清華女生，稱「清華姑娘跳舞關你們P（屁）事！人姑娘除了會跳舞還有腦子。」

另有網民分析，表演給人觀感不佳或因沒舞台燈光效果配合，也或者是跳舞者動作沒有放開，臉上沒表情，似被強迫在跳。還有人認為，活動本身就是學生自娛自樂，應給學生空間，玩他們想玩的，而不是總想教育人、 感染人。