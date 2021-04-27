我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美已施打2.3億劑疫苗 逾4成人打過1劑

加州人口增長放緩 失1國會席次 但仍是人口最大州

清華女生校慶辣舞「辱校風」 名編劇挺：自由關你們P事

中國新聞組／北京27日電
清華日前舉辦110周年校慶活動，一群女生跳舞表演片段在網上遭批評「低俗有辱校風」。（視頻截圖）
清華日前舉辦110周年校慶活動，一群女生跳舞表演片段在網上遭批評「低俗有辱校風」。（視頻截圖）

北京清華大學110周年校慶之際，一段由清華女學生表演的舞蹈在網上引發爭議。有批評聲浪指「低俗」、「不堪入目」、「像洗浴中心開業」；但也有人認為該段舞蹈展現自由風氣，不應對表演者多加苛責。

自由亞洲電台報導，4月25日是清華大學校慶日，當天，清華女大學生身穿金色吊帶流蘇短裙和高跟鞋，在樂隊伴奏下表演了一段爵士舞蹈。該表演視頻卻在網上招致罵聲。

畢業於清華的微博大V「喬木DC」說：「墳頭蹦迪、趕集賣藝、洗浴中心開業。自己的母校，失望。」還有網友表示：「清華校慶按這個發展趨勢，過幾年可以看脫衣舞表演了。」

清華大學社會學教授郭於華在推特上說，因為她評價了此次表演「不忍目睹」，就遭到網絡管控。她說：「你跳你的傻缺舞，我就是覺得難看，不行嗎？憑什麼封我的群功能和朋友圈？」

據報導，清華校友、華盛頓信息與戰略研究所所長李恆青表示，作為曾經的清華學子，他看到舞蹈視頻的第一反應是想「藏起來」：「清華舞蹈隊練同樣的舞蹈，她們在訓練的時候穿的是運動服和球鞋，跳出來的舞是完全不一樣的感覺，確實是朝氣蓬勃的女生很好看，非常青春靚麗。所以我不知道是誰安排她們穿成這個樣子，是不是要適應誰的口味？」

李恆青認為，輿論關注的焦點錯誤地停留在對女生的人身攻擊和侮辱。他說，清華校風日下不應由這些表演的女大學生擔責，深層原因在於中國高校的自由思想受到禁錮。學霸女生當然有放飛自己身體的權利，但應該展現的我們更推崇的應該是思想上的自由。

報導指出，清華校友、美國人權組織「人道中國」創始人周鋒鎖說，清華女大學生的表演雖然在藝術上不夠高雅、活潑，但跳爵士舞總比跳文革期間流行的忠字舞要好很多。

另有人為這段舞蹈叫好。中國媒體紅星新聞發表評論文章說，「青春是身體，更是一種精神狀態。敢於打破偏見，勇敢秀出自己，和清華『自強不息』的校訓，在本質上是一致的。」

港媒報導，中國著名作家、編劇「六六」也在微博支持清華女生，稱「清華姑娘跳舞關你們P（屁）事！人姑娘除了會跳舞還有腦子。」

另有網民分析，表演給人觀感不佳或因沒舞台燈光效果配合，也或者是跳舞者動作沒有放開，臉上沒表情，似被強迫在跳。還有人認為，活動本身就是學生自娛自樂，應給學生空間，玩他們想玩的，而不是總想教育人、 感染人。

華女 中國 微博

上一則

不滿日本外交藍皮書內容 北京：已提嚴正交涉

延伸閱讀

99歲楊振寧：中國國力迅速上升 已看見天亮

99歲楊振寧：中國國力迅速上升 已看見天亮
清華大學南加州校友會 大合唱「慶相逢」

清華大學南加州校友會 大合唱「慶相逢」
楊振寧寄語學子：找到正確方向

楊振寧寄語學子：找到正確方向
培育核心技術人才 北京清華成立積體電路學院

培育核心技術人才 北京清華成立積體電路學院

熱門新聞

東方衛視主持陳蓉（右）和周正毅合影。(取材自微博)

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

2021-04-21 08:00
中國國家主席習近平。（中新社）

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

2021-04-23 10:38
由於新冠疫情不斷惡化，印度多地報告病床、醫用氧氣和藥品等醫療資源短缺。（取材自新華網）

氧氣危機…印度民間急購中國製氧機 喊「謝謝中國」

2021-04-25 21:37
圖為BBC在北京的辦公室。（Getty Images）

大批被逐外籍記者轉駐台灣 中國搬石頭砸自己腳

2021-04-20 10:43
2019年老陳在萬松書院為女兒徵婚。（取材自錢江晚報）

2年前徵婚轟動一時 父擁杭州10套房獨生女嫁了

2021-04-24 13:00
美國「公民記者」郭杰瑞（Jerry Kowal）習慣用中文談論新冠疫情等議題。(視頻截圖)

B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗

2021-04-19 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔
「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車

「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車
印度疫情燒「更大爆發在後面」

印度疫情燒「更大爆發在後面」
紐約哈林拾荒華男遭狠踢頭命危 非裔嫌犯作案後熟食店閒聊

紐約哈林拾荒華男遭狠踢頭命危 非裔嫌犯作案後熟食店閒聊
趙婷受「辱華言論」影響 微博微信百度封鎖她得獎消息

趙婷受「辱華言論」影響 微博微信百度封鎖她得獎消息