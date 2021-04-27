華為將上市？任正非拋出暗示 「要學哈佛選人才」

華為創始人、總裁任正非。（新華社資料照片）

華為 是中國 最大的未上市公司，華為總裁任正非 在最新的談話中意外透露華為可能有部分業務會在資本市場掛牌上市，他並要求幹部不能做假帳，做假帳的幹部就要離職，因為對上市公司來說，做假帳不只是紀律問題更是法律問題。

任正非表示，將用三到五年時間來加強作戰組織的整改、加強隊伍的整訓、加強幹部的選拔與調整，未來可以學習哈佛選人才的方式。

華為公司網站華為心聲社區昨天發布任正非在幹部管理工作思路溝通會上發言，稱要聚焦主航道關鍵幹部群體，針對性激活與改進；紮實落實政策，將幹部「能上能下」管理常態化，並要求所有幹部都不要說假話、做假帳，凡是做假帳的幹部就下崗（離職），如果將來一部分業務慢慢走上資本市場，做假帳可能就不是紀律問題，而是涉及法律問題。

信報財經報導，任正非稱，華為要優先提拔在艱苦地區、艱苦崗位的員工。「上過戰場、開過槍、受過傷」，永遠是華為優先標準。

關於幹部選拔標準，他指出，可以學習哈佛選人才的方式。哈佛選擇人才不僅僅看學術表現和學習成績，還看重社會實踐中表現出來的影響力和領導力。

他提到，現在要對兩、三年以後的事預判，業務連續性版本逐漸穩定以後，可能會釋放出一批優秀的研發幹部。在幹部改革過程中，一定要把未來可能發展膨脹中的崗位和機會留出來，妥善安排予他們。

任正非認為，幹部要「能上能下」管理常態化，促進幹部隊伍的新陳代謝，保持整體隊伍活力，並堅持管理者10%的不合格和末位調整，因為幹部在同一崗位或同類崗位待的時間太長，如果沒有突破性的思維就容易一潭死水，沒有流動水就不活。