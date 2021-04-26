「我身家過億」B站面試官炫富 疑歧視北郵學生

B站遊戲面試官在北郵進行校招時被指炫耀資產、貶低應試者引發爭議。（取材自紅星新聞）

B站遊戲面試 官近日在北郵進行校招時，炫耀資產、貶低應試者的討論瞬間被炒上熱搜。該帖文指出，這位40多歲男面試官炫耀自己「身價過億，在北京 有幾套房，有輛法拉利。」並有歧視北京郵電大學學生的話語。對此，B站一度反駁後道歉，有網友說：「B站創始人徐逸的母校正是北京郵電大學，也太諷刺。」

來源：YouTube

微信 公眾號「新智元」報導，根據熱帖，這位面試官的言論還有：「自己團隊都為清華、北大或者QS世界大學排名前三的學生，你什麼都不會，怎麼好意思來。」、「北郵人眼界太低了，僅限於一個圈，不如我家孩子，五歲不會說中文，只會說英語，可以和白人交流。」

對此，認證為B站遊戲工作室負責人「小豌豆」的帳號回應稱，「上述說法不實」。

「小豌豆」稱，自己現任某遊戲工作室負責人，當日以技術面試官身分參加北郵線下招聘會。他說，這次春招參與面試人數較多，輪到這位發帖同學面試時，已延後一個多小時。

在面試過程中，該同學表示已拿到兩家互聯網大廠的offer，之前也和B站面試官視頻面試過，但沒拿到offer，表示不服氣：「大廠都給我offer，小廠竟然沒有給。」

「小豌豆」表示自己當時的主要談的觀點是：「你很優秀，但從學業和實習經歷上看，不是很專注，目前沒有特別適合遊戲行業的地方。所以建議多考慮再讀讀研，充實自己。不要拿著offer來搏短期利益。我表達完觀點後他覺得有幫助，現場表示認同。」

從B站遊戲工作室負責人回應，看出這個事件完全是當時同學將他的話扭曲，最主要原因是面試延遲一小時。

對B站方面的回應，北郵學生和部分網友並不認同。有認證為北郵的學生貼出聊天紀錄，指出有不止一位同學在面試時有類似網貼提及的遭遇。

另據騰訊科技報導，在輿論壓力下，B站官方回應招聘爭議，表示此次事件給北郵同學造成困擾，公司向所有北郵師生表示誠懇的歉意。

B站方面表示，根據公司對校招團隊和面試員進行調查，確認本次招聘會存在安排欠妥、個別面試員表現不職業的問題，因此決定對本次招聘會的HR負責人和當事面試員進行嚴厲的批評和處罰。