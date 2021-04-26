洛陽在建橋梁坍塌 水太大？ 網友酸：為豆腐渣工程背鍋

宜陽靈山一在建橋樑發生坍塌，官方稱原因是水勢過大被沖毀，引來網友酸「豆腐渣工程都是洪水背的鍋」。（視頻截圖）

河南洛陽宜陽靈山一在建橋梁近日發生坍塌，宜陽縣官方發布情況說明稱，當天凌晨在建的靈山洛河人行景觀第四跨因水勢過大導致滿堂架被沖毀，該險情未造成人員傷亡。網友不認同官方說法，轟豆腐渣工程再現。

看看新聞報導，官方說明稱，據了解，洛河同時期未出現過類似洪水 ，該工程為鋼管混凝土拱橋。

官方說明指出，根據設計，上部結構為鋼管混凝土下承式拱橋，橋面係以吊桿連接受力，目前僅完成了鋼管拱結構（鋼管拱內未進行混凝土灌注）及系梁部分，未安裝吊桿，橋梁未達到設計要求的結構受力條件，由於洪峰過大，第四跨滿堂架沖毀後導致繫梁斷裂。

封面新聞報導，對此，網友議論紛紛，「豆腐渣工程都是洪水背的鍋」、「這還沒到汛期呢，如果是洪水或泥石流呢？必須追責！」、「老百姓辛辛苦苦的幾千萬血汗錢又沒了」、「造橋不防備洪水，說不過去」、「這水太深了，不是水太大了」、「這個時候怎麼會有洪水，還沒到漲水時候，這是建築質量太差，沒有預算 好」、「以前還能糊弄幾年，現在好了，還沒建完就暴露了」、「這才幾月？難道現在就是雨季了？小雨不背這個鍋」、「現在還不到汛期怎能有洪水？就是有洪水也不應該被沖塌，橋不抗洪水那叫橋？絕對是百年一遇的洪水！」