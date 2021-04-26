擁600萬粉絲 「最美收費員」只想振興家鄉 不想賺快錢

「最美收費員」彭莉琴擁有600萬粉絲，卻始終堅守在交通服務一線。（取材自紅星新聞）

彭莉琴身著苗族盛裝出現在「沿著高速看中國 --紅色之旅」主題宣傳活動發車現場時，立即吸引媒體的目光。她笑容燦爛、落落大方地介紹著家鄉的風土人情，以及矮寨大橋開通，交通設施改變給湘西帶來的山鄉巨變。

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事實上，彭莉琴並非專業講解，而是實實在在的一名公路人。紅星新聞報導，彭莉琴是湖南高速集團吉首西中心收費站的收費員，2018年，她因在雪天為困在高速上的司機送上熱騰騰的米粉被網友拍到並上傳網路，被網友讚譽為「最美收費員」。

彭莉琴身穿苗族盛裝，對外介紹家鄉的矮寨大橋。（取材自紅星新聞）

據報導，雖然在社交媒體平台擁有超過600萬粉絲、成為名副其實的大V，彭莉琴卻始終堅守在交通服務一線；她坦言，「現在有600多萬粉絲，感覺身上有這樣一份責任和擔當。」正因為有這麼多人關注，所以要做得更好，「工作上我會對自己要求更高，才不致讓他們失望。」

彭莉琴秉持「不忘初心，把本職工作幹好」，並利用業餘時間通過社交媒體平台為家鄉多做些事情，對外推介湘西的美食 、美景。

報導指出，彭莉琴表示，她非常喜歡高速公路收費員工作，儘管是在收費或者發卡短短的時間，她也會和司機進行一些交流。比如說車駛進收費站，可能司機旁邊坐個老人家，她會問老人家需不需要喝水，如果是一家人來湘西旅遊的，會跟他們簡單介紹家鄉的景點。「還有很多司機朋友特意跑過來看我，有時候就是為我對我說一聲加油，對我說一聲謝謝，我覺得這是對我工作上極大的鼓勵。」

「最美收費員」彭莉琴擁有600萬粉絲，感覺身上有一份責任，現在要去承擔的東西也更多。（取材自紅星新聞）

彭莉琴說，其實在做社交媒體之前，只是想著把自己的工作做好，如今沒有想到在自己工作做好的同時，怎麼樣更多地幫助別人，從而體現自己的人生價值。現在有600多萬粉絲了，感覺自己身上有一份責任，現在要去承擔的東西也更多。

彭莉琴稱，她目前最想在工作之餘為振興鄉村出一份力，儘管外界認為600萬粉絲可以賺很多錢，她也知道確實可以賺錢，「但是一個人做人做事不能忘記自己的初心，我有時候會想假如沒有網路平台，我就是在這裡上班，那也挺好的。」