中國官方：已打2.2億劑新冠疫苗 8成民眾願接種

中國累計接種新冠疫苗逾2.2億劑次。（取材自澎湃新聞）

中國 積極鼓勵人民接種新冠病毒疫苗 ，據衛健委25日公布的數據顯示，截至4月24日，全中國累計報告接種新冠病毒疫苗2億2030.9萬劑次。不同於西方國家，中國人普遍願意施打新冠疫苗。根據央視民調 ，有超過八成的受訪者希望接種疫苗；還有一間位於江蘇的公司為鼓勵員工打疫苗，只要施打就會發100元人民幣，還有豪華大巴免費接送。

據衛健委官方數據，截至2021年4月24日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團，累計報告接種新冠疫苗已達2億2030.9萬劑次。

央視報導，25日是中國預防接種宣傳日，當天也有一項公眾疫苗認知的調研結果公布，結果顯示中國超過八成以上的受訪者希望接種新冠疫苗；從年齡分析，70後（指1970年後出生者）整體疫苗認知度最高，80後對成人疫苗接種意願較高，00後選用保健品來預防疾病的比例遠高於其他人群；從性別分析，女性對接種疫苗、預防疾病的認知明顯高於男性。

此外，調查也顯示，有近九成受訪者贊成建立家庭疫苗接種本，以提醒家庭中每位成員進行疫苗接種。調查也提及其他常見疫苗如子宮頸癌、肺炎、乙肝（B肝）、帶狀皰疹及流感等五種疫苗，但受訪者接受度最高的疫苗還是新冠疫苗。

另據「快科技」報導，有網民爆料，在江蘇蘇州一間人力資源公司宣稱，員工若符合尚未接種新冠疫苗、18-59周歲身體健康、無傳染病和心血管疾病，無論男女，只要接種新冠疫苗就可以領100元。接種疫苗的地點雖然在上海，該公司也提供免費大巴接送，接種後就可以現領100元。

報導指出，爆料者向該公司員工詢問具體是要在上海哪裡施打疫苗？一名員工說不知道，但稱的確會領到100元；爆料者再問為何打疫苗可拿錢？不說清楚不敢打，該員工只回應稱「那就不打唄」。另有媒體聯繫到該公司，對方表示確有此事，而且已經發車了，但後續情況暫不清楚。

來源：漩涡视频