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遭砲轟後現身清華校慶 胡鞍鋼疫後再翻身？

中國新聞組／北京26日電
2021年4月19日胡鞍鋼（右二）參加清華校慶，此前因為爭議頗為低調。（央視視頻截圖）
2021年4月19日胡鞍鋼（右二）參加清華校慶，此前因為爭議頗為低調。（央視視頻截圖）

自2018年清華大學校友發起「倒胡」運動後，當年鼓吹「集體總統制」的清華大學國情研究中心掌門人胡鞍鋼已經很久沒有受到人們的關注了。不過，數日前清華大學舉辦110周年校慶，中共最高領導人習近平親赴母校舉行座談會，在官方公布的視頻畫面中，胡鞍鋼坐在聽眾席前排「低調」現身，引起了人們的注意。

香港01報導，胡鞍鋼主持清華大學國情研究中心期間著作頗豐，尤其是其主編的數百冊《國情報告》對國家重大決策產生持續影響」，但是在最關鍵的時間節點即中共18大前後卻似乎「踩」錯了節奏。

2012年秋，正當習近平上台消除「九龍治水」，轉而強化中共中央和總書記的權威時，胡鞍鋼在回應當時的憲政大討論時公開鼓吹「集體總統制」比美國總統制更民主。當然，「集體總統制」在當時便遭遇了各方尤其是自由派的「砲轟」。此後一段時間胡鞍鋼頗為沉寂。

直到2018年8月初，正值中美貿易戰烏雲四起，網絡流傳上千名清華大學校友聯署的公開信，批評胡鞍鋼2017年視頻演講中的「中國超越美國論」，呼籲清華大學將其解職。

報導表示，事實上胡鞍鋼這些年並非無所事事。在中國艱難挺過貿易戰影響，並度過新冠肺炎衝擊後，面對中國的「成功」，胡鞍鋼又頻頻出現在輿論中。

報導稱，2020年胡鞍鋼已在新作中為其所謂的「中國道路5.0」搖旗吶喊。這似乎適應了北京當下所極力推動的「中國經驗」「中國方案」。後疫情時代，北京表現出越來越清晰的自信，並主張中國應該在「百年變局」（即東升西降）背景下有更積極的作為，尤其是改寫歐美主導的全球政治經濟舊秩序。未知，這次，胡鞍鋼能否「踩」對節奏。

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