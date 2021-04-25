「1輛車賺1萬就夠了」 華為賣車兩天 訂單破3000輛

華為轉戰汽車市場。（取材自證券時報）

被美國 連串打壓政策「卡脖子」的華為 ，轉戰汽車 市場後傳出捷報，賣車僅兩天，訂單已破3000輛。輪值董事長徐直軍談華為賣車稱：1輛車賺1萬就夠了。有分析指出，華為已掌握智能汽車領域最核心的技術和產品，前景看好，但要談顛覆還為時尚早。

證券時報報導，美華為常務董事、消費者業務CEO余承東曾坦誠，遭美國限制後，華為手機業務遭遇巨大困難，希望通過賣車彌補相關損失，而賣車是華為未來5到10年的長期戰略。華為「造車」、賣車近來也成為關注焦點。

根據小康股份旗下電動車企賽力斯月23日披露，截至22日24時，賽力斯華為智選SF5車型兩日訂單已突破3000輛。股價方面，小康股份和小康轉債持續飆漲。

報導說，華為進軍蟄伏多年的智能汽車領域初步成績亮眼，是因為華為已牢牢掌握了智能汽車領域最核心的技術和產品。多位市場專業人士表示，從目前來看，華為並不是汽車領域的顛覆者，更準確的定位或許是汽車或智能汽車領域一個新進入者、參與者，傳統汽車行業的賦能者。其模式是通過輸出華為的技術、軟硬件形成整套解決方案，幫助車企造好車、賣好車。

「如果說智能手機是通訊+電腦，那麼華為正在發力的智能汽車業務，就是要將汽車變成汽車+通訊+電腦，將車變成一個智能化、互聯化、網聯化、電動化的產品。」華為一內部人士說，其實華為做的還是多年擅長的ICT（信息與通信技術）的事情。

華為不僅深度參與所售汽車的設計、開發，還扮演汽車銷售商角色。截至2020年底，華為消費者業務已經在全球建立包括12家旗艦店、5000多家體驗店在內的近6萬個零售陣地，接待用戶數超過8000萬。華為正構建一個全新的汽車產業生態。

報導另引述一名華為內部人士表示，華為目前只能說是智能汽車領域一個新參與者、傳統汽車行業的賦能者，談不上顛覆，最終結果能否如願，仍待時間考驗。