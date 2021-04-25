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中俄合建月球科研站 將向國際開放

中國新聞組／北京25日電

中俄深空合作有新進展，中國國家航天局和俄羅斯國家航天集團23日發布聯合聲明，將合作建設國際月球科研站。未來國際月球科研站將面向所有感興趣的國家、國際組織和國際夥伴開放。

文匯報報導，國家航天局副局長吳艷華表示，中國、俄羅斯將與其他國際夥伴一起，共同建設國際月球科研站。此次「聲明」展示了中俄兩國在月球及深空領域合作的信心和決心。

「聲明」指出，國際月球科研站將面向所有感興趣的國家、國際組織和國際夥伴開放，在國際月球科研站的規劃、論證、設計、研製、實施、運營等方面開展合作，並歡迎在項目的各個階段，在任務的各個層級，以實物和非實物的形式參與國際月球科研站合作。

2020年7月，中國和俄羅斯兩國航天機構確定了國際月球科研站的合作；2021年3月，中俄兩國政府簽署了「關於合作建設國際月球科研站的諒解備忘錄」，啟動國際月球科研站的合作。根據中俄兩國計畫，後續還將發布「國際月球科研站實施路線圖」，以及明確其他有興趣國家或國際組織的加入程序。

另外，中國航天日開幕啟動儀式中，國家航天局局長張克儉指出，未來將論證建設近地小行星防禦系統。

張克儉在致辭時表示：「站在新的歷史起點，中國航天將論證實施探月工程四期、行星探測工程、建設國際月球科研站和近地小行星防禦系統，拉開新時代探索九天的新序章。」

中國 俄羅斯

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