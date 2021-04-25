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法國品牌找韓星當「中國區」大使 網怒：割中國人韭菜

記者戴瑞芬／綜合報導
L'Oréal找南韓偶像明星李鍾碩作為中國區的品牌大使，引發網友吐槽。（取材自觀察者網）
L'Oréal找南韓偶像明星李鍾碩作為中國區的品牌大使，引發網友吐槽。（取材自觀察者網）

法國化妝品牌歐萊雅（L'Oréal）23日官宣找南韓偶像明星李鍾碩作為「中國區」的品牌大使，引發中國網友吐槽「怎麼選韓國人當中國區大使」、「割中國人韭菜」。為此，L'Oréal一天內將原本的中國區三個字刪掉，李鍾碩成為了歐萊雅品牌大使，宣傳文案也將「王者」二字刪除了。

近日中韓關係緊張，兩地網民多次就韓服、泡菜等文化議題掀網上罵戰，這次外國品牌更直接用韓星任中國區代言人，似乎更加掀起中國網民反韓情緒。

生於1989年的李鍾碩與中國甚有聯繫，他在2015年參與錄製湖南衛視節目「快樂大本營」，又與鄭爽拍攝電視劇。歐萊雅22日宣布，李鍾碩將作為該品牌在中國區的品牌大使，同時其宣傳文案首句是「萬眾矚目，只為等待王者歸來」，與剛剛解除兵役的李鍾碩契合。

「中國區」三字引發批評後，歐萊雅迅速更改文案。

然而，中國網友並不買帳。觀察者網報導，有網友吐槽，這事反過來，如果是中國明星代言韓國區，可能會被噴死。前段時間，中國某自熱火鍋品牌在韓劇「文森佐」中做了個廣告，僅僅品牌露出兩次，就被南韓網友攻擊，劇方最後寧願主動賠錢，也要和中國的品牌解除合作。

網友指出，南韓韓際新世界免稅店剛官宣和香港歌手王嘉爾續約，後來王嘉爾發聲支持新疆棉花，韓際新世界免稅店火速刪除官方ins上王嘉爾的相關內容，僅保留微博上的內容。代言風波中，以「愛的迫降」走紅的玄彬，連續接下中國掃地機器人、珠寶品牌，因頭銜為南韓、越南等地代言人，影響較小。

另一幅引起討論的畫面來自日本一幅浮世繪「神奈川衝浪裡」，中國90後插畫師將其改編為「神奈氚衝浪裡」輻世繪，以諷刺日本要將福島核廢水排入海。

日本畫家葛飾北齋原作「神奈川衝浪裡」，描繪的是英勇的船工為了生存與大自然驚險而激烈的搏鬥，而在「神奈氚衝浪裡」，富士山變成核反應爐的煙囪，漁船上是穿防護服的人往大海裡倒核廢水，以及90度鞠躬的政客，原本的白浪滔滔，化身成變異的海洋生物、人類畸形的手指，在海浪中苦苦掙扎，畫面對日本不負責任的排放核廢水滿滿的諷刺。

中國插畫師改編浮世繪畫家葛飾北齋的畫作，畫上了穿防護服的漁夫往大海裡倒核廢水（紅...
中國插畫師改編浮世繪畫家葛飾北齋的畫作，畫上了穿防護服的漁夫往大海裡倒核廢水（紅圈處）。（取材自人民日報）
中國插畫師改編浮世繪畫家葛飾北齋的畫作，畫上了穿防護服的漁夫往大海裡倒核廢水（紅...
中國插畫師改編浮世繪畫家葛飾北齋的畫作，畫上了穿防護服的漁夫往大海裡倒核廢水（紅圈處）。（取材自人民日報）

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