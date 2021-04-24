2年前徵婚轟動一時 父擁杭州10套房獨生女嫁了

2019年老陳在萬松書院為女兒徵婚。（取材自錢江晚報）

在杭州有10多套房、光收收房租一年就有百萬的老陳，兩年前在萬松書院給獨生女徵婚，當時引發了網友熱議，近日傳出好消息，女兒將在下個月結婚，網友聞訊，紛紛恭喜老陳。

錢江晚報報導，老陳早年下海經商至今，「杭州多套房子只是保守說說，商住住宅都有，年租金 至少百萬起。女兒上班，就是賺點零花錢，名下有一套，是位於錢江世紀城415方的商住單元。」

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2019年那年國慶假期，老陳夫婦跑了一趟相親聖地萬松書院，「尋緣」帖掛滿一排又一排，連一把把撐開的傘上，都別有洞天；當時，老陳在傘上貼了一張紙，「女孩徵婚」四個字特大加粗。

徵婚帖上寫，他們是獨生女，剛剛30歲。國內985本科畢業，留美碩士，身高167公分，體重43公斤。貌美氣質佳，性格開朗活潑。在濱江一家美資公司做設計，年薪20萬。年薪後打個括號，不包含女孩名下投資的不動產收益。

對於這個準女婿，老陳說，「我們很滿意的，身高1米75，也有留學經歷，在杭州濱江一家知名互聯網企業上班。」

老陳說，大概是報導出來一兩個月，男孩子的父母特地到萬松書院，找到了他們。然後讓兩個年輕人互相加微信 ，自己聊。結果這麼一聊，感覺對了！

等到今年春節，疫情 影響逐漸減小，兩個年輕人決定結婚。

老陳還說，不想招上門女婿，想給男孩子留有自己的空間，「我朋友圈中，招上門女婿的結果都不大好。我們這樣做就是讓優秀男孩，也有充分的自信。」至於房產的真實性，老陳表示可以展示房產證。