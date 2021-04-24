總理記者會「首席翻譯」張璐升官 成了翻譯司副司長

張璐。(取材自澎湃新聞)

多次亮相中國國務院 總理記者會的「首席翻譯」張璐履新了。澎湃新聞報導，據外交部網站「翻譯司」欄目更新信息顯示，張璐已經履新外交部翻譯司副司長。

據報導，翻譯司的主要職責是負責國家重要外事活動、外交文件和文書的英、法、西、葡文翻譯工作；統籌協調各語種翻譯人員的專業培訓和業務指導工作。

張璐出生於1977年，是外交學院國際法系1996級學生，曾在倫敦一所大學學習外交學專業，並獲得碩士學位。現任外交部翻譯室英文處副處長，是中國前領導人胡錦濤、溫家寶的首席翻譯。2011年因在兩會記者會現場流利地翻譯溫家寶引用的古詩詞，受到眾人追捧，走紅網絡。

張璐曾多次在溫家寶、李克強 的總理記者會上擔綱翻譯。

有報導稱，看了記者會的朋友們都被張璐淑女的氣質、淡定的氣場所吸引，同時，也為她較高的翻譯水平豎大拇指。

不過，在美女翻譯背後卻是滿滿的魔鬼式訓練，央廣網曾指出，外交部翻譯室大約有50名翻譯，英語和法語的翻譯人數最多。想進外交部翻譯室，基本都得進行各方面的「魔鬼訓練」。張璐在給學生做講座時自己就說過，自己常常加班到凌晨兩點，每天還是聽BBC、CNN，做筆記，還要看「參考消息」和「環球時報」等。

談到如何給總理做翻譯，在張璐看來，給領導人當翻譯，首先要有較高的政治敏感。「翻譯時要保持對原文的忠實，做到如實翻譯。」