全球唯一！荒漠貓截肢被圈養青海 適應新環境不怕生

荒漠貓左前肢因粉碎性骨折，獸醫最終決定為牠截肢。（取材自微博）

青海西寧野生動物園 近日展出一隻荒漠貓。這隻荒漠貓去年10月被人發現受傷，其後被省野生動物救護繁育中心救助已傷癒，成為目前全球唯一在動物園圈養並展出的荒漠貓。荒漠貓是中國 特產的珍稀貓科動物，屬國家一級保護動物。

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香港01報導，去年10月19日，有民眾發現一隻受傷的荒漠貓，警方獲報後將牠送往青海省野生動物救護繁育中心。經獸醫檢查，牠的左前肢粉碎性骨折，體重僅為3.6公斤，而健康雄性的荒漠貓體重應為5至8公斤。

西寧野生動物園副園長齊新章表示，考慮到內固定或者外固定手術效果不佳，經省野生動物救護繁育中心獸醫院專業技術人員討論後，最終決定為荒漠貓骨折部位截肢。目前截肢部位傷口癒合良好，體質逐漸恢復，攻擊意識明顯，應激反應強烈。

報導指出，荒漠貓因為截肢喪失野外生存能力，無法野放，且長時間在籠箱內高度應激不利於牠的康復。考慮到長時間不照射陽光，會導致荒漠貓免疫力下降、骨質疏鬆、引發眼科疾病，園方開始嘗試每周兩天都會對外展出荒漠貓。經觀察，園方發現牠對遊客應激反應不大，不會主動逃離到遊客視覺死角，甚至會主動到靠近遊客的鋪板處曬太陽，開始適應和習慣園區的生活方式。

為了讓更多的人士關愛野生動物，西寧野生動物園日前起決定向全球為該隻荒漠貓徵名，活動將持續一個月；園方將於下月16日從海選名字中選取5組名字，並透過網上各平台投票 ，並於5月21日公布最終名字。

荒漠貓又稱為漠貓、草猞猁、中國山貓，為貓科貓屬的動物，是中國的特有物種，主要分布於甘肅、陝西、青海、四川、寧夏等地。荒漠貓體形比家貓大，尾長且身上有明顯的6至8個黑白相間的環，耳端生有一撮短毛。牠們在晨昏和夜間活動，性格孤僻，主要以鼠類、鼠兔、旱獺、鳥類等為食。