我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3192萬 26.9%民眾完成接種

史丹福、加大、州大師生 打完疫苗才能返校

山西出土貓爪金飾 網讚最萌文物 原來2700年前就很潮

中國新聞組╱香港23日電
五件貓爪金飾吸引了外界目光，被稱為「最萌文物」。（視頻截圖）
五件貓爪金飾吸引了外界目光，被稱為「最萌文物」。（視頻截圖）

山西北白鵝墓地近日出土距今約2700年的貓爪金飾，吸引了外界目光，被稱為「最萌文物」。

影音來源：YouTube

香港01報導，周代北白鵝墓地位於山西省運城市垣曲縣英言鄉北白鵝村東，屬於北白（鵝）遺址的一部分，作為保存較為完整的大型遺址，該墓地為研究晉南地區兩周時期的喪葬制度、人群族屬、社會生活等帶來了新的資訊。

五件貓爪金飾吸引了外界目光，被稱為「最萌文物」。（視頻截圖）
五件貓爪金飾吸引了外界目光，被稱為「最萌文物」。（視頻截圖）

山西考古研究院近日對北白鵝墓地進行搶救性發掘，出土500多件文物，其中在一號墓中發現5件形似貓爪、距今約2700年的金飾，令不少網民瞬間被「萌化」。

報導指出，考古隊領隊楊及耘表示，這些可愛的貓爪金飾為片狀，應屬佩戴在身上的串飾的組合，其目前還在文物整理階段。北白鵝墓地考古負責人曹俊則指，墓主人是一位男性，金飾或為是墓主人佩戴在腰間的。

網民留言：「古代人可真潮」、「貓馴服人類歷史證據」、「人家說不定是熊爪」、「這個金子款式，我看看像男主是穿越過去的」、「這麼早就有這麼可愛的裝飾了嗎，果然我們祖傳的貓貓控」。

五件貓爪金飾吸引了外界目光，被稱為「最萌文物」。（視頻截圖）
五件貓爪金飾吸引了外界目光，被稱為「最萌文物」。（視頻截圖）

報導說，今次考古發掘收穫豐富，9座墓葬共出土500餘件各類文物，包括銅器、石器、陶器、玉器、漆木器、骨器等，其中以銅器數量佔最多，共出土鼎、簋、鬲類食器，盤、盉類水器，壺、爵類酒器等約140餘件銅禮器，另外還有大量兵器、車馬器、玉器及組配，以及成套的銅編鐘、石編磬等。而最重要的收穫是出土了近50件有銘文的銅器，內容共計16篇，其中發現了「中氏」、「匽姬」、「太保匽仲」、「匽太子」及「華」等內容，為解讀墓地使用時代和墓地主人族屬提供重要依據。

香港 YouTube

上一則

全球唯一！荒漠貓截肢被圈養青海 適應新環境不怕生

下一則

火神山女孩捐外婆遺體遭網暴 學者：價值不亞於烈士

延伸閱讀

陝西漢墓出土大型陶倉還裝滿小米 網友：吃了能成仙

陝西漢墓出土大型陶倉還裝滿小米 網友：吃了能成仙
到中國看巴黎鐵塔、獅身人面 這些山寨建築以後不准蓋

到中國看巴黎鐵塔、獅身人面 這些山寨建築以後不准蓋
山西考古還原周代貴婦生活：美食美酒伴美顔

山西考古還原周代貴婦生活：美食美酒伴美顔
又見政法官員被鍘 山西公安廳長落馬

又見政法官員被鍘 山西公安廳長落馬

熱門新聞

中國航空工業集團17日發布新的宣傳影片，曝光了一架神秘隱形戰機。（視頻截圖）

不是轟20 官方宣傳片埋彩蛋 中國新隱形戰機曝光

2021-04-18 21:25
東方衛視主持陳蓉（右）和周正毅合影。(取材自微博)

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

2021-04-21 08:00
美國「公民記者」郭杰瑞（Jerry Kowal）習慣用中文談論新冠疫情等議題。(視頻截圖)

B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗

2021-04-19 10:00
圖為BBC在北京的辦公室。（Getty Images）

大批被逐外籍記者轉駐台灣 中國搬石頭砸自己腳

2021-04-20 10:43
兩人的結婚證。(取材看看新聞）

「乾媽」變「老婆」…滬27歲小伙娶76歲新娘 一場騙局

2021-04-21 13:00

中國緊縮言論空間 多位學者返國後被捕或失蹤

2021-04-17 08:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案

國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案
趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」
美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高

美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高
女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人

女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人
調升資本利得稅 道指嚇退321點

調升資本利得稅 道指嚇退321點