家長自費百萬校門架天橋 有贊有擔憂 學校：可走可不走

河南商丘夏邑縣實驗中學一位家長出資建造天橋。（瀟湘晨報）

河南商丘夏邑縣實驗中學門前，近日建起了一座天橋，但特別的是，這座橋由一名學生家長自費修建，只因為心疼孩子們每到雨季就得蹚著泥水過馬路，於是默默行善，連自己的孩子都不知道。

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瀟湘晨報報導，夏邑縣實驗中學門前的孔祖大道平日車流量非常大，每天上學放學時壅堵嚴重。此外，孔祖大道的地勢低，每年夏天雨季，孩子們都要蹚著渾濁的泥水過馬路，從這條路走過之後，鞋子就要濕上一整天。有的孩子家裡困難，鞋子來不及替換，等到下午還是穿著潮濕的鞋子。

孟女士對此覺得十分心疼，並曾向校長提議修一座天橋，但由於經費不足，在校長的支持下，孟女士自己捐贈修建了這座天橋，還申請相關手續完成各部門審批。目前天橋正在進行收尾施工，馬上就可以投入使用。

孟女士的孩子目前是夏邑縣實驗中學的一名初二學生，但她並沒有把捐贈天橋的事告訴自己的孩子，她害怕「孩子會飄」。孟女士還在夏邑縣第一初級中學門口也出資建了一座天橋，兩座天橋的建設已經花費了100多萬人民幣（約15萬美元）。

有學校教師表示很感謝孟女士，附近居民建議可以把這座橋叫做「未來橋」，還有網友建議叫做「母親橋」等。不過，也有網友擔心若天橋出現安全問題，以及後續維護該由誰負責？可能反而會帶來更多問題。

校方在接受媒體採訪時則表示，「不知道是誰建的，也不知道為什麼而建。對於學校來說，學生可以走也可以不走。」