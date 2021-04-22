港反送中曾遇襲 環時記者付國豪辭職 嘆北京買不起房

付國豪(中)前年返北京後，獲環時頒發10萬元獎金，右為總編輯胡錫進。（取材自微博）

2019年在香港反送中 集會中遇襲的環球時報記者付國豪20日傳出因為收入經濟困難，在北京 難以安身，加上家庭因素，只好離開北京的環時工作。付國豪的現況是由他父親在網上披露，有網民感同身受，表示30歲在北京買房根本不可能，但也有網民質疑發文的用意，「是希望環時給他兒子買套房麼？」

自由亞洲電台報導，付國豪父親付學成在今日頭條帳號發文，代兒子表示「離開北京、離開『環時』、離開老胡，對於付國豪是一件痛苦且無奈的選擇」，形容付在「環時」已近三年，和同事合作愉快，但年已三十的他「收入及經濟狀況很難在北京有一間屬於自己的安身之所」，且年邁父母也無法允許獨子在北京漂泊，因此決定離開北京和「環時」。

帖文最後說「2019.8.13，成為了歷史，「環時」成為了過去，而他的目標不會失去，他的腳步依然堅實！」

付國豪前年8月在香港機場反送中活動中遇襲，他被示威者包圍並毆打、被綁在行李車上，又被人用美國國旗的旗桿毆打。今年1月初，3名施襲者分別被判入獄4年3個月至5年半不等。

付國豪在修養後返回北京，受到民眾歡迎，總編輯胡錫進也到機場迎接。前年9月，胡錫進表示「環時」召開了「香港報導表彰會」，付國豪獲得10萬人民幣獎金，並指付國豪收入一直不高，租房住，希望10萬元獎金給他帶來好運氣，最終他能在北京買上房，娶上媳婦。

帖文發布後，中國網民反應不一，有網民感同身受，表示30歲靠自己在北京買房根本不可能，也有人質疑付國豪父親的目的：「他爸說這個啥意思？是希望『環時』給他兒子買套房麼？」、「也許他爸認為這樣發出來會有人幫助他兒子解決北京的戶口和房子吧」。