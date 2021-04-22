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作家老舍長子舒乙86歲病逝 曾無償捐父親手稿

中國新聞組／北京22日電
老舍長子舒乙21日在北京病逝，享壽86歲。（取材自中新網）
老舍長子舒乙21日在北京病逝，享壽86歲。（取材自中新網）

中國現代文學館發出訃告，老舍長子舒乙21日在北京病逝，享壽86歲。舒乙是籌建中國現代文學的中堅力量，無償捐贈出老舍不少珍貴手稿，其中《四世同堂》手稿成了文學館的鎮館之寶。

封面新聞報導，中國現代文學館辦公室主任張明遠是舒乙治喪委員會聯繫人，確認了舒乙去世消息，他並透露，「舒先生已經病了好幾年了。這次沒有搶救過來。」

張明遠表示，舒乙先生是籌備建立中國現代文學的中堅力量之一，他當過館長，「對文學館的館舍建設，館藏豐富，都做出很大貢獻。可以說，文學館的一草一木，都傾注了舒乙先生的心血。」用近20年的時間，樹立起一座中國現代文學的豐碑。

中國現代文學館副館長李洱，得知舒乙先生去世消息感到很意外，「今天上午還說搶救過來了，出了ICU，沒想到這麼快就走了。」言語中帶著沉重。

舒乙生於山東青島，是中國著名文學家舒慶春（老舍）之子。舒乙在1986年出版自己的第一本散文專集，他的創作一直以散文、傳記為主，已出版「我的風箏」、「老舍」、「現代文壇瑰寶」等專著。其中，散文集「老舍的關坎和愛好」獲滿族文學獎，散文「老舍和朋友們」獲第三屆十月優秀散文獎。

1995年舒乙開始繪畫，沒有師從任何畫派，且不學習母親胡絜青的傳統畫派風格，用自己的方法繪畫，舉辦過12次畫展。他的畫風不拘小節。留法畫家朱德群評價其畫：走自己的風格，走自己的路用思想去畫，值得稱讚和堅持。

2002年至2007年，舒乙擔任全國政協委員期間，致力於對城市文物及文化遺產的保護，面對北京舊城區裡成片的胡同和四合院迅速消亡的現實，提出「保護北京歷史文化名城的十條緊急建議」，擔當起保護老北京的歷史責任。他並寫了「京杭大運河，殘缺的輝煌」、「隋唐大運河，地下的輝煌」和「江南運河，水鄉的輝煌」三篇考察實錄，積極呼籲保護大運河。

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