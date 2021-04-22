別人的公司… 山西汾酒造富 393員工笑納495萬紅包

白酒企業股價看好，酒企們批量造富，旗下員工樂領大紅包。（取材自紅星新聞）

白酒企業正在批量「造富」！知名酒企山西汾酒受益於股價 近年來持續暴漲，員工持股計畫也將解禁 ，393名員工人均浮盈達495萬元，高層人均浮盈甚至超1800萬元。員工領495萬元大紅包引得網友們紛紛羨慕「又是別人家的公司」。

繼五糧液因為股權激勵，幾十名核心經銷商集體變成億萬富豪，2400多名員工集體發放人均200多萬元大紅包後，山西汾酒也將發給員工大紅包；紅星新聞報導，山西汾酒公告顯示，公司股票 激勵計畫第一個解除限售期解除限售條件已成，自2021年5月10日起解除限售，公司符合條件的激勵對象393名，可解除限售的股票為226萬股。

本計畫首次授予的限制性股票的授予價格為19.28元/股。以今日收盤價382.24元計算，每股浮盈約362.96元，解禁的226萬股總浮盈約8.2億元。由於股權激勵期間，山西汾酒股價漲幅已超18.8倍，因此所有激勵對象均將收到超大紅包。預估387名中層管理人員及核心技術人員人均浮盈達495萬元，8名高層人均浮盈甚至超1800萬元。

山西汾酒本次股權激勵授予的對象具體包括公司高級管理人員、中層管理人員及核心技術（業務）人員，其中山西汾酒副總經理李俊、李成剛、董秘王濤、總經理助理張永踴等董監高管理人員在列。

需要注意的是，山西汾酒對上述股權激勵設置的條件並不低，當時要求以2017年業績為基數，2019年至2021年營業收入增長率分別至少增長90%、120%、150%。

報導指出，這個大紅包只是股權激勵的一部分。山西汾酒股權激勵登記的568萬股中，8名高層合計持股為40萬股，至今浮盈1.45億元，人均浮盈1815萬元；387名中層管理人員及核心技術人員合計持股528萬股，至今總浮盈為19.16億元，人均浮盈為495萬元。只要股價再漲一點點，就可以人均發放500萬以上的大紅包。