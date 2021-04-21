我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／明州警沙文案判決 大快人心？覺醒主義抬頭

年滿16歲可打疫苗 某些地方政府在高中設立接種站

武當山90後洋教頭 開網課教太極拳 驚艷外國網友

中國新聞組／北京21日電
武當三丰派第16代傳人傑克在練武。（取材自紫牛新聞）
武當三丰派第16代傳人傑克在練武。（取材自紫牛新聞）

喜歡武俠小說的人，對武當山的三丰派武術一定不陌生，其中的「太極拳」、「八仙棍」更是廣為流傳；近日，在湖北武當山習武多年的90後美國小伙傑克，在國外社交平台開帳號教武術獲外國網友點讚：「謝謝你讓我了解到厲害的中國功夫。」

31歲的傑克來自美國伊利諾伊州，從小就喜歡武術。偶然在網上看到武當三丰派武術傳人展示「八仙棍」的視頻，深為著迷。2010年才20歲的他隻身到武當山，拜入武當三丰派15代傳人袁師懋道長門下，成為武當三丰派第16代傳人。2018年他成為武當「洋教頭」，幫武館師父代課。他日前受訪時說：「我想成為橋梁，把中國傳統文化傳播出去，讓更多人熱愛中國武術。」

來源：YouTube

「從芝加哥轉道洛杉磯到北京，從北京中轉武漢到十堰，光飛機就坐了16個小時。」傑克表示，能在武當山袁師懋道長的武館學習也是因為緣分，他剛好要開設國際傳統武術班，準備帶學生三年至五年。袁道長英文說得很好，能用英語教授武術。」

傑克表示，在武館學習武術，一天要上八個小時的課，他在武當山學習了4年，到2014年結業。

令傑克感到幸運的是，在武當山，他不僅收穫武術知識，也收穫愛情。2010年到武館學習武術不久後，傑克認識曹玲玲，她在武館裡開了家小商店，還經常幫武館整理東西、安排學員，熱情開朗。

2014年初，兩人結婚。傑克的武術課程結業後，他帶著懷孕的妻子回美，迎接女兒出生。2018年，他又帶著妻子和女兒回武當山。這一次，他到武館幫助師父代課、管理外文網站。

傑克還在國外社交平台開帳號「Wudang Way」，上傳自己練習中國武術的視頻，還開設網課，「一些外國武術迷關注了我，有人聯繫我要來武館學習，還有人說感謝我，讓他們看到這麼厲害的中國武術。」

傑克和妻女一家人。（取材自紫牛新聞）
傑克和妻女一家人。（取材自紫牛新聞）
武當三丰派第16代傳人傑克在練武。（取材自紫牛新聞）
武當三丰派第16代傳人傑克在練武。（取材自紫牛新聞）

中國 美國 北京

上一則

中企第1季赴美上市融資金額年增逾10倍

下一則

中國專家稱：科興疫苗能高效預防住院、重症和死亡

延伸閱讀

電影「真人快打」改編電玩 亞洲武術看個過癮

電影「真人快打」改編電玩 亞洲武術看個過癮
拉斯維加斯女子花生醬過敏休克 救護車延誤獲賠2950萬

拉斯維加斯女子花生醬過敏休克 救護車延誤獲賠2950萬
大索爾的春天（一）

大索爾的春天（一）
疫外小插曲

疫外小插曲

熱門新聞

中國航空工業集團17日發布新的宣傳影片，曝光了一架神秘隱形戰機。（視頻截圖）

不是轟20 官方宣傳片埋彩蛋 中國新隱形戰機曝光

2021-04-18 21:25
上海美東房地產有限公司前副總裁李亨利，因資助香港反送中運動遭重判11年徒刑，並在電視上公開認罪。（取自央視節目畫面）

上海地產商長期資助黃之鋒等人 遭重判11年徒刑

2021-04-14 15:50
美國「公民記者」郭杰瑞（Jerry Kowal）習慣用中文談論新冠疫情等議題。(視頻截圖)

B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗

2021-04-19 10:00
圖為BBC在北京的辦公室。（Getty Images）

大批被逐外籍記者轉駐台灣 中國搬石頭砸自己腳

2021-04-20 10:43
馬雲（左下）參加俄羅斯總統普亭主持的俄羅斯地理會議，全程兩小時，未曾發言。（取材自微博）

馬雲重罰後露面了 出席普亭視訊會議 全程只喝茶不發言

2021-04-14 23:03
相親大會展板上公布的83歲退休老教授尋覓年齡為22歲到40歲對象信息。（取材自上游新聞）

83歲退休老人相親尋22至40歲女性 允月給千萬美元

2021-04-15 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因
明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立
反對打疫苗…川粉歌手染疫 直播稱「染中國屎 快死了」

反對打疫苗…川粉歌手染疫 直播稱「染中國屎 快死了」
傳中國將派秦剛任駐美大使 美方可望由伯恩斯出使北京

傳中國將派秦剛任駐美大使 美方可望由伯恩斯出使北京
紐約長島超市前員工濫殺釀1死2傷 三小時後嫌犯被捕

紐約長島超市前員工濫殺釀1死2傷 三小時後嫌犯被捕