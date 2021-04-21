武當山90後洋教頭 開網課教太極拳 驚艷外國網友

武當三丰派第16代傳人傑克在練武。（取材自紫牛新聞）

喜歡武俠小說的人，對武當山的三丰派武術一定不陌生，其中的「太極拳」、「八仙棍」更是廣為流傳；近日，在湖北武當山習武多年的90後美國 小伙傑克，在國外社交平台開帳號教武術獲外國網友點讚：「謝謝你讓我了解到厲害的中國 功夫。」

31歲的傑克來自美國伊利諾伊州，從小就喜歡武術。偶然在網上看到武當三丰派武術傳人展示「八仙棍」的視頻，深為著迷。2010年才20歲的他隻身到武當山，拜入武當三丰派15代傳人袁師懋道長門下，成為武當三丰派第16代傳人。2018年他成為武當「洋教頭」，幫武館師父代課。他日前受訪時說：「我想成為橋梁，把中國傳統文化傳播出去，讓更多人熱愛中國武術。」

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「從芝加哥轉道洛杉磯到北京 ，從北京中轉武漢到十堰，光飛機就坐了16個小時。」傑克表示，能在武當山袁師懋道長的武館學習也是因為緣分，他剛好要開設國際傳統武術班，準備帶學生三年至五年。袁道長英文說得很好，能用英語教授武術。」

傑克表示，在武館學習武術，一天要上八個小時的課，他在武當山學習了4年，到2014年結業。

令傑克感到幸運的是，在武當山，他不僅收穫武術知識，也收穫愛情。2010年到武館學習武術不久後，傑克認識曹玲玲，她在武館裡開了家小商店，還經常幫武館整理東西、安排學員，熱情開朗。

2014年初，兩人結婚。傑克的武術課程結業後，他帶著懷孕的妻子回美，迎接女兒出生。2018年，他又帶著妻子和女兒回武當山。這一次，他到武館幫助師父代課、管理外文網站。

傑克還在國外社交平台開帳號「Wudang Way」，上傳自己練習中國武術的視頻，還開設網課，「一些外國武術迷關注了我，有人聯繫我要來武館學習，還有人說感謝我，讓他們看到這麼厲害的中國武術。」