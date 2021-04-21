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婚姻不幸失德行…雲南廳官受賄1300萬 甩鍋給3任前妻

中國新聞組／北京21日電
雲南省能源投資集團原黨委委員、副總裁羅永隆違紀違法。（取材自長安街知事）
雲南省能源投資集團原黨委委員、副總裁羅永隆違紀違法。（取材自長安街知事）

雲南省紀委監委近日發布專題片「失守的守門人」，深入剖析雲南省能源投資集團有限公司前黨委委員、副總裁羅永隆違紀違法案。羅永隆嫌受賄1300多萬元（人民幣，下同，逾201萬美元），他在懺悔書中，把自己的貪腐行為歸咎於三段失敗的婚姻。

來源：YouTube

微信公眾號「長安街知事」報導，羅永隆1964年10月出生在鐵路工人家庭，49歲就被提拔為正廳級國企領導幹部，任雲南省物流集團黨委副書記、總經理。但是他卻政績觀扭曲、工作失職失責，並以所謂「理財」方式大肆收受賄賂。

2020年5月，羅永隆接受紀律審查和監察調查；同年11月，雲南人民檢察院依法以涉嫌國有公司人員失職罪、國有公司人員濫用職權罪、受賄罪逮捕。

專題片披露，羅永隆涉嫌國有公司人員失職罪，造成經濟損失4億多元，其中國有資金損失2億8000多萬元；涉嫌國有公司人員濫用職權罪，造成經濟損失近7000萬元，其中國有資金損失近4000萬元；涉嫌受賄罪，共計折合人民幣1300多萬元。

據報導，專題片披露，羅永隆在懺悔書「婚姻不幸失德行，家風不正毀終生」中，把自己的貪腐行為歸結於三段失敗的婚姻導致。

第一段婚姻中，羅永隆因無力購房，只能偶爾在岳家和妻子女兒相聚，「寄人籬下」的生活漸漸讓其心理扭曲，他草草結束這段婚姻。在女兒談婚論嫁時，他找到其管理服務的民營企業老闆要錢，買了一套房給女兒。他還藉機收受民營企業老闆30多萬元，全都給女兒。

第二段婚姻中，羅永隆婚內出軌，為了離婚，他把單位的福利住房留給第二任妻子，還向民營企業老闆索賄100萬元給她。還安排物流公司下屬公司違規以預付方式，與二任妻子的兒子參股的公司開展業務，造成幾百萬元國有資金流失。

而為滿足小他14歲的第三任妻子的虛榮心，羅永隆把下屬混改企業和合作民營企業當作「提款機」，索賄購買並豪裝別墅。但這段婚姻很快破裂，第三任妻子索要300萬元分手費，他再一次向老闆要錢。

回顧這三段婚姻，羅永隆反思說：「國企老總自身要算好帳，算好感情帳和經濟帳」，「婚姻不幸失德行，家庭不好，事業走到最後是要栽跟頭的。」

報導說，羅永隆的「婚姻失敗論」完全是在「甩鍋」，不正視自身存在的問題，違背「物必先腐而後蟲生」的基本道理。

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