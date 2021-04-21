開封鄉鎮醫院現「丁義珍式窗口」窗口小又低像傳菜口

河南省開封市杞縣宗店鄉鎮衛生院，窗口又小又低。(取材自健康時報)

近來，河南、安徽、雲南等多地醫院頻頻出現「丁義珍式窗口」，服務窗口太低、太小，患者辦理業務需要半蹲或跪著，非常不便。河南開封市杞縣居民近日反映，「當地鄉鎮衛生院收費窗口又小又低，像『傳菜口』，患者像接菜的服務員。」該院回應稱，門診樓屬於危房，窗口無法再擴大，新門診樓建設審批剛剛通過，如果順利最快一年後可建成。

健康時報報導，開封市杞縣居民邵先生表示，杞縣宗店鄉鎮衛生院由於門診樓建設老舊，收費窗口又小、又低而且還不透明，給居民就醫帶來不便。當地居民曾多次向醫院反映此窗口問題，希望醫院改善窗口。

邵先生覺得，彎著腰、歪著脖、身體半蹲著交費，時間長了特別累。而且收費人員在裡面舒服坐著，說話聲音小小的，還要患者湊前去聽，特別影響患者看病心情。

報導指出，為什麼鄉鎮衛生院收費窗口設計如此不人性化？宗店鄉鎮衛生院李院長解釋，門診樓建於1980年代，現在是危房，禁不起大的改造，窗口雖小，但沒辦法再擴大了。

李院長說，「門診、藥房、收費等所有部門都在一棟樓內。原來門診樓是一層，就是過去那種簡陋的平房，後來隨著患者看病需要增加，在平房基礎上又建了一層，這樣房子承重就有些問題。收費處的窗口是後來打通的，考慮到承重原因，所以窗口打的比較小，比較低。」

李院長說，「本來想再打通一個門，但目前門診樓屬於危房，加之蓋上二樓之後，考慮承重因素，不敢隨意拓寬窗口，也不敢隨意再打新的門。」

杞縣衛生健康委員會辦公室工作人員說，宗店鄉鎮衛生院已經開始建設新的門診樓，等到新的門診樓建成，窗口不方便的問題就會得以解決。

根據百度 百科資料，所謂「丁義珍式窗口」是在電視劇「人民的名義」中，前區委書記丁義珍設計的光明區信訪局窗口，該窗口低矮沒有椅子，來訪群眾只能站著彎腰低頭和窗口裡面的工作人員講話。