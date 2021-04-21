我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3179萬 4成民眾已接種疫苗

16歲非裔少女持刀 遭俄亥俄州警槍殺

淘寶賣「肌肉西裝」 不用上健身房 1秒變猛男

中國新聞組／綜合報導
穿上肌肉西裝一秒變猛男。（取材自淘寶）
穿上肌肉西裝一秒變猛男。（取材自淘寶）

想讓自己身材看起來肌肉精實，又不想上健身房或進行昂貴的外科手術，或許可考慮選購這套能瞬間變身的西裝。

購物網站淘寶出現一套「肌肉西裝」，視消費者想買上半身、下半身或全身部位，售價落在790人民幣（約合121美元）至3980人民幣（約合612美元）間。是由100％醫用級矽膠製成，還提供終生「舊衣換新衣」的服務。

網友devil451989提到：「這就跟女性化妝、戴假指甲假髮、穿高跟鞋跟魔術胸罩，穿塑身內衣是一樣意思吧。」網友cataliniordach1認為這套服裝設計滿足不同客層需求：「有些人生活很忙或經濟條件不好，難以練成這樣高標的身材。也有些人再怎麼努力也很難達到這樣的外觀。」

網友werewindle則好奇肌肉西裝的功效：「穿在我啤酒肚上不知道會有什麼效果？」網友arturhellmann突破盲點表示：「首先要瘦到能塞進那套衣服，才能有最後的效果。」網友tafparsons指出肌肉西裝看起來不透氣：「感覺穿上去會大爆汗，聞起來會跟去了健身房一樣。」

而實際購買肌肉西裝的顧客則有逾9成滿意。顧客張先生就大讚產品效果逼真：「女朋友總嫌我太瘦沒有安全感，收到貨穿上去女朋友眼睛都看直了，讓我重新找回了自信心！」另一位顧客也回饋心得：「手感和顏色都可以，完全以假亂真，穿時須在產品內側灑上爽身粉，頭上最好戴髮網以免扯到頭髮。」

肌肉 健身

上一則

關係微妙… 王岐山博鰲致詞 自嘲為習「報幕」

下一則

成都新手媽媽產後身體發臭 兩個月後排出一坨黑紗布

延伸閱讀

洛縣疫情好轉 進黃色層級仍得等

洛縣疫情好轉 進黃色層級仍得等
肌肉西裝上市 不用上健身房一秒變猛男

肌肉西裝上市 不用上健身房一秒變猛男
小擦撞求償70萬美元 法官：不是中樂透 判賠560美元

小擦撞求償70萬美元 法官：不是中樂透 判賠560美元
「好比鬥蟋蟀」 外來種蟑螂變新型寵物 在淘寶悄悄開賣

「好比鬥蟋蟀」 外來種蟑螂變新型寵物 在淘寶悄悄開賣

熱門新聞

中國航空工業集團17日發布新的宣傳影片，曝光了一架神秘隱形戰機。（視頻截圖）

不是轟20 官方宣傳片埋彩蛋 中國新隱形戰機曝光

2021-04-18 21:25
上海美東房地產有限公司前副總裁李亨利，因資助香港反送中運動遭重判11年徒刑，並在電視上公開認罪。（取自央視節目畫面）

上海地產商長期資助黃之鋒等人 遭重判11年徒刑

2021-04-14 15:50
美國「公民記者」郭杰瑞（Jerry Kowal）習慣用中文談論新冠疫情等議題。(視頻截圖)

B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗

2021-04-19 10:00
馬雲（左下）參加俄羅斯總統普亭主持的俄羅斯地理會議，全程兩小時，未曾發言。（取材自微博）

馬雲重罰後露面了 出席普亭視訊會議 全程只喝茶不發言

2021-04-14 23:03
相親大會展板上公布的83歲退休老教授尋覓年齡為22歲到40歲對象信息。（取材自上游新聞）

83歲退休老人相親尋22至40歲女性 允月給千萬美元

2021-04-15 08:00
圖為BBC在北京的辦公室。（Getty Images）

大批被逐外籍記者轉駐台灣 中國搬石頭砸自己腳

2021-04-20 10:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬
明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立
獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光

獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光
實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因