北京疾控中心：新冠疫苗接種證明 不能替代核酸報告

北京市為部分有接種需求，且身體基礎狀況較好的60歲及以上老年人接種新冠疫苗。（中新社資料照片）

北京 市疾病預防控制中心20日稱，三種情況下，已接種疫苗 人群核酸檢測 或仍顯陽性，故在新冠疫情防控需要進行核酸篩查時，新冠疫苗接種證明不能替代核酸檢測報告。

據香港文匯網，北京市疾病預防控制中心指出，接種新冠病毒疫苗後，由於以下原因，受種者極少數因保護失敗仍出現核酸檢測陽性或發病：

其一，全程接種疫苗後，個別因免疫失敗而未獲得有效保護，這部分人群暴露於新冠病毒後，可能因感染新冠病毒而檢出核酸陽性或發病。其二，疫苗接種後需要一段時間才能產生保護效果，如果這段時間內感染新冠病毒，可能檢出核酸陽性或發病。其三，處於疾病潛伏期的患者或無症狀感染者，即使接種疫苗，仍可能因已被感染而檢出核酸陽性或發病。

「上述人群有可能成為傳染者，在新冠疫情防控需要進行核酸篩查時，新冠病毒疫苗接種證明不能替代核酸檢測報告，還需配合相關部門進行核酸檢測。」北京市疾病預防控制中心強調。

另據法廣網引述路透報導，北京已經開始接受擬赴華人員在美國接種美國藥廠生產新冠疫苗的接種紀錄。據路透報導稱，中國駐美國大使館在4月16日的一項通知中表示，該使館目前仍負責審核乘達拉斯航班赴華乘客的「雙檢測」證明。擬赴華人員如接種滅活疫苗後核酸檢測陰性、IgM抗體檢測陽性，可正常申請健康碼。