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不敢生 中國每年出生人口恐跌破1000萬大關

中國新聞組／北京20日電
中國2020年的出生人口驟降。 ( Getty Images）
中國2020年的出生人口驟降。 ( Getty Images）

中國人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整表示，依照目前趨勢，中國每年出生人口在「十四五」規畫期間，很可能跌破1000萬大關。他建議當局應直接全面開放生育，愈早愈好。

來源：YouTube

據第一財經報導，中國2019年出生人口1465萬人，僅為近40年人口出生最高峰年份1987年的約58%。2020年數據尚未公布，但受疫情等因素影響，多座城市發布的數據下滑幅度均達到10%至20%。

董玉整受訪指出，如果生育政策沒有調整，按照目前趨勢，「十四五」期間每年出生人口很可能跌破1000萬。他認為，當前社會的生育觀念已發生變化，育齡婦女數量在減少，使得近年出生人口數量下降的趨勢加快。

他分析說，「作為一個14億人口的大國，一年的出生人口數量如果不到1000萬的話，這是一個什麼比例？分到31個省份，每個省才多少數量？如果按照這個趨勢發展，可能用不了幾年，我們的總人口數量就可能出現負增長。」

董玉整說，現在的分歧是先放開三胎，還是直接全面放開。他建議，全面放開生育「愈快愈好」，「現在形勢已經很嚴峻了，而且人口發展一旦出現大的趨勢性問題後，就很難逆轉了。早一點放開，就有早一點的優勢。」

不過，董玉整也表示，現在年輕人不想生育的人愈來愈多，應要關心生育政策的配套完善，才是關鍵。他稱，「關鍵是生育、養育、教育、托育成本太高，在時間精力、經濟等方面都顧不過來。與其說不想生，實際上是不敢生。」

人口破百萬城市達93個

另外，城市的本質是產業和人口的集聚，衡量城市的規模大小，主要看城區人口規模。隨著人口向中心城市集聚，中國城區人口規模突破百萬的城市越來越多。

根據住建部近期發布的《2019年城市建設統計年鑑》梳理後發現，目前中國共有93個城市城區人口規模突破100萬人，其中江蘇、山東數量最多，均達到10個。

隨著城鎮化進入下半場，未來人口將進一步向城市群和一、二線中心城市集聚。

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