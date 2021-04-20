治腫瘤亂收費 「京醫」揭醫療黑幕 國家衛健委要查

衛健委針對腫瘤內科醫生反映腫瘤治療黑幕，表示將立即進行調查，一經查實將嚴肅處理。（取材自每日經濟）

一名自稱為北京 大學第三醫院（北醫三院）腫瘤 內科醫師，近日揭露當前腫瘤治療亂收費黑幕，並指腫瘤病人最後落得人財兩空。對此，國家衛健委表示，將立即組織對有關情況和反映的問題進行調查核實，相關問題一經查實，將依法依規嚴肅處理，絕不姑息。

綜合媒體報導，這名自稱為北京大學第三醫院腫瘤內科醫師的知乎用戶「張煜醫師」，發帖揭露其中存在的諸多問題。闡述目前的腫瘤治療亂象並提出可能的解決方式，請求國家盡早設立醫療紅線，遏制腫瘤治療中的不良醫療行為。

其中，他指出有醫師濫用PD-1抑製劑，在胃癌術後、胰腺癌術後、腸癌術後、膽管癌術後的明確不需要進行PD-1抑製劑治療的患者，錯誤地告知患者可以明顯增加療效，從而誘導這些患者進行PD-1抑製劑治療。

此外還有上海某三甲醫院醫師讓患者進行NGS測序：花費要2萬（人民幣，下同，約3097美元）左右，但對治療絲毫沒有任何作用；其還向患者推薦無效、昂貴、不合法的NKT治療，每次治療費用多達3萬。

為什麼仍然有這麼多人財兩空的悲劇發生？張煜醫師坦言，很多是由負責治療腫瘤的醫師造成的。他認為，部分醫師作惡的後果由全體國民一同承受，這非常不公平。

由於無法接受無辜的患者因為醫師的不良醫療行為死亡率升高甚至直接導致死亡，張煜醫師決定以在社交平台撰文形式，闡述目前的腫瘤治療亂象，呼籲國家重視和進行監管。但當晚，張煜醫師自稱迫於壓力和可能帶來的後果，已將上述文章刪除。

央視新聞發表評論稱，腫瘤患者「人財兩空」無疑是一個最悲慘的結局。背後是否與部分醫務人員為牟私利置患者生命安全於不顧、違反相關診療規範有關呢？相關網文並沒有提供實質性的證據，權威性和真實性暫時不明，但它引發公眾關切，與治病救人高度相關。

國家衛健委表態將嚴查。公眾期待的是以此為契機，進行深入徹底的調查，有則改之，無則加勉，全面推進腫瘤診療管理工作。正本清源，構建一個科學、專業的監督體系，杜絕以藥養醫，杜絕各類違規診療行為，這樣才能讓腫瘤患者和家屬看到生命的希望。