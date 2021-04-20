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中強推統一教材 英擬撤國際學校

中國新聞組／北京20日電
四川成都一間國際學校，學生幾乎都是中國人。（視覺中國圖）
四川成都一間國際學校，學生幾乎都是中國人。（視覺中國圖）

英國教育專家及國會議員表示，英國教育機構在中國開辦的50所國際學校，面臨中國官方「全國統一必修課程」的要求限制，這些國際學校正打算遷往越南、埃及等國另行開辦。

有英國教育專業人士表示，受中國這樣的政策影響，不少英國學校如今不願承認自己在中國設有學校，因為這會影響學校的聲譽。

鑑於龐大的教育市場，以及本國僑民的需要，中國境內10餘年湧現許多外國教育機構開辦的國際學校，從幼兒園到大學都有。其中，英國教育機構是這些國際學校的大宗。

中央社引述英國星期日泰晤士報（The Sunday Times）之前的報導，北京近年來開始對教育嚴加控管，中國教育部今年3月間更向包括雙語私立學校在內的學校發出新指示，要求各校只要有中國學生，就須安排「全國統一的必修課程」。

據報導，由於擔心中國官方的這項限制，會影響學校聲譽，部分英國教育機構在中國開辦的國際學校正打算撤離，轉往越南、埃及及其他非洲國家開辦。

英國選校雜誌The Good Schools Guide編輯費爾克拉夫（Juliet Fairclough）表示，受中國這樣的政策影響，不少英國學校甚至不願意承認自己在中國設有學校，因為這會影響學校在西方國家家長中的聲譽。

這些國際學校在中國開辦初期，只錄取持有外國護照的學生。但因國際學校競爭日趨激烈，在擔心招生受影響下，開始有學校錄取中國籍學生，卻也因此被納入中國官方的管轄。

中國 教育部 英國

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