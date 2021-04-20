戰「疫」實驗猴搶手 飆漲4倍 1隻1.5萬人民幣→6.2萬

實驗猴身價飆升到6.2萬元。（取材自新華網）

新冠疫情肆虐全球一年之久的情況下，各國關於疫苗研發和上市的競爭也早已開始，實驗猴成了最搶手的資源之一，一隻從要價1.5萬漲到6.2萬元人民幣（約9524美元），漲了四倍。

據中國 新聞周刊報導，中國實驗靈長類養殖開發協會書記趙勝利說，實驗猴身價從2016年下半年的一隻1.5萬元人民幣，飆升到現在的一隻6.2萬元人民幣。「局面就是一猴難求，更準確地說，是有價無猴。」

據報導，中國實驗靈長類養殖開發協會秘書長張玉超稱，目前中國全國兩種主要實驗猴存欄24萬餘隻，除幼猴、種猴外，實際商品猴存欄約10萬隻，如果再去除被海外預訂、包銷的，年齡太小的或「更年期」猴，中國國內存量僅有約3萬隻。

中國實驗靈長類養殖開發協會創始人熊萬華說，食蟹猴占中國實驗猴產業總量的80%至85%，但它並不是中國本土物種，需要從東南亞 引進。

目前，中國國內具備一定規模的實驗猴養殖場約有48家，分布在廣東、廣西、雲南、四川、北京 、蘇州和湖北等省份，以現在的市場行情，一個猴場都可賣到十幾億元人民幣。北京、上海、廣州的各大高校、醫院、科研單位，是實驗猴用量最大的三個地區。