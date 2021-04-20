我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：紐約確診破200萬 全美已打2.1億劑疫苗

加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

賽艇奧運冠軍金紫薇 將升江西省副廳級

中國新聞組／北京20日電
金紫薇擬任江西省直單位副廳級領導職務。（取材自江西師範大學）
金紫薇擬任江西省直單位副廳級領導職務。（取材自江西師範大學）

江西省委組織部發布任前公示，省水上運動管理中心主任金紫薇，擬任省直單位副廳級領導職務。

長安街知事報導，金紫薇出生於1985年10月，曾在2008年北京奧運會上獲得冠軍，且為中國參加亞運會以來第一位女旗手。

官方簡介顯示，江西省水上運動管理中心為江西省體育局直屬正縣級建制的事業單位，管理賽艇、皮艇、划艇、滑水、摩托艇五個運動項目，培養一大批高水平運動員。

該中心的掌舵人金紫薇，正是運動員出身。她出生於1985年10月，遼寧瀋陽人，9歲練籃球，15歲結緣賽艇，17歲就獲得第一個賽艇全國冠軍。

金紫薇於2003年進入國家隊，2008年北京奧運會上，身為中國賽艇「一姐」的她與隊友一道，勇摘女子賽艇四人雙槳項目金牌，實現中國賽艇奧運金牌零的突破。

此外，在2010年廣州亞運會開幕式上，金紫薇擔任中國體育代表團的旗手，成為中國參加亞運會以來第一位女旗手。她於2013年退役，次年初擔任江西省水上運動管理中心黨委副書記，2016年4月升任中心黨委書記，後改任中心主任兼黨委副書記。

金紫薇曾披露，從15歲開始練賽艇，到28歲退役，13年的運動生涯裡，自己一共只休息了195天。

金紫薇（左二）在2008年北京奧運會上奪冠。（取材自長安街知事）
金紫薇（左二）在2008年北京奧運會上奪冠。（取材自長安街知事）

中國 奧運 北京

上一則

五一「拼假」 網瘋加長版跨省遊、遷徙遊

下一則

四川三星堆博物館 熱搜超北京故宮

延伸閱讀

亞錦摘3金 破2項紀錄 郭婞淳「舉」進東奧

亞錦摘3金 破2項紀錄 郭婞淳「舉」進東奧
羽球／力拚生涯首面奧運獎牌 戴資穎不打疫苗有原因

羽球／力拚生涯首面奧運獎牌 戴資穎不打疫苗有原因
倒數100天 疫情又惡化…日執政黨高層認「東奧取消」是選項

倒數100天 疫情又惡化…日執政黨高層認「東奧取消」是選項
疫情再惡化 日執政黨認：東京奧運取消也有可能

疫情再惡化 日執政黨認：東京奧運取消也有可能

熱門新聞

中國航空工業集團17日發布新的宣傳影片，曝光了一架神秘隱形戰機。（視頻截圖）

不是轟20 官方宣傳片埋彩蛋 中國新隱形戰機曝光

2021-04-18 21:25
上海美東房地產有限公司前副總裁李亨利，因資助香港反送中運動遭重判11年徒刑，並在電視上公開認罪。（取自央視節目畫面）

上海地產商長期資助黃之鋒等人 遭重判11年徒刑

2021-04-14 15:50
馬雲（左下）參加俄羅斯總統普亭主持的俄羅斯地理會議，全程兩小時，未曾發言。（取材自微博）

馬雲重罰後露面了 出席普亭視訊會議 全程只喝茶不發言

2021-04-14 23:03
相親大會展板上公布的83歲退休老教授尋覓年齡為22歲到40歲對象信息。（取材自上游新聞）

83歲退休老人相親尋22至40歲女性 允月給千萬美元

2021-04-15 08:00
房地產公司董事長發朋友圈，寫下「老天爺不收的」。（取材自南方都市報）

「錢沒花完、老天不收」 湖南老董吐槽醫師…5天後猝逝

2021-04-14 10:00
美國「公民記者」郭杰瑞（Jerry Kowal）習慣用中文談論新冠疫情等議題。(視頻截圖)

B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗

2021-04-19 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁
以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地
若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動
拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞

拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞
B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗

B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗