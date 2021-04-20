賽艇奧運冠軍金紫薇 將升江西省副廳級

金紫薇擬任江西省直單位副廳級領導職務。（取材自江西師範大學）

江西省委組織部發布任前公示，省水上運動管理中心主任金紫薇，擬任省直單位副廳級領導職務。

長安街知事報導，金紫薇出生於1985年10月，曾在2008年北京奧運 會上獲得冠軍，且為中國 參加亞運會以來第一位女旗手。

官方簡介顯示，江西省水上運動管理中心為江西省體育局直屬正縣級建制的事業單位，管理賽艇、皮艇、划艇、滑水、摩托艇五個運動項目，培養一大批高水平運動員。

該中心的掌舵人金紫薇，正是運動員出身。她出生於1985年10月，遼寧瀋陽人，9歲練籃球，15歲結緣賽艇，17歲就獲得第一個賽艇全國冠軍。

金紫薇於2003年進入國家隊，2008年北京奧運會上，身為中國賽艇「一姐」的她與隊友一道，勇摘女子賽艇四人雙槳項目金牌，實現中國賽艇奧運金牌零的突破。

此外，在2010年廣州亞運會開幕式上，金紫薇擔任中國體育代表團的旗手，成為中國參加亞運會以來第一位女旗手。她於2013年退役，次年初擔任江西省水上運動管理中心黨委副書記，2016年4月升任中心黨委書記，後改任中心主任兼黨委副書記。

金紫薇曾披露，從15歲開始練賽艇，到28歲退役，13年的運動生涯裡，自己一共只休息了195天。