溫家寶憶母文被屏蔽 學者：暗含強烈政治信號

前總理溫家寶撰文稱中國應是一個充滿公平正義的國家，被指暗含強烈政治信號。（中新社）

中國 前總理溫家寶近日在報刊撰文悼念母親回憶家史，提到中國應該是一個充滿公平正義的國家，這篇文章隨後在中國社交平台被限制轉發分享。政治學者指，溫家寶選在胡耀邦去世紀念日附近發表文章，暗含強烈的政治信號。此外，也有分析指溫家寶文章提及文革因而犯忌。

BBC報導，溫家寶這四篇文章回憶悼念過世的母親，談及母親對自己的教育、他在中國官場中的打拚以及對中國的期盼。

他在文末寫道：

「我同情窮人、同情弱者，反對欺侮和壓迫。我心目中的中國應該是一個充滿公平正義的國家，那裡永遠有對人心、人道和人的本質的尊重，永遠有青春、自由、奮鬥的氣質。我為此吶喊過、奮鬥過。這是生活讓我懂得的真理，也是媽媽給予的。」

不過這篇文章隨後被微信 禁止轉發或分享到朋友圈，微信提示「該文章違反『微信公眾平台運營規範』」。此外，其他社交平台也被限制轉發該文。

據報導，中國政治學者凱博（化名）表示，溫家寶從自己苦難的家史談到希望中國有公平正義，暗含強烈的政治信號。

凱博認為，目前正值中共建黨百年紀念強化權威之時，為未來20大做凖備，溫家寶選擇這個時間發表這篇文章，是公開表達對當前執政者的不滿。

前中央黨校教授蔡霞在推特 上評論：「細讀溫寫的全文，其實文章已經做了『自我審查』，全篇沒有『民主』『法治』四個字。即便這樣，文章依舊被禁止轉發分享。可見中國極權統治當局對『民主、法治』有多麼恐懼。他們恐懼人民的權利。」

這篇文章雖被禁止分享，但在社交媒體上仍引發網友討論。有網友認為溫家寶的文字樸實、感情真摯，並暗藏對中國改革的有心無力。但也有推特網友評論：「盡享體制的好處，又想在歷史中立個牌坊？！」

中央社報導，中國獨立媒體人高瑜表示，微信連溫家寶清明紀念母親的文章都屏蔽，真讓人無語。溫家寶的「四個意識」、「兩個維護」的自覺性、領悟性，怎麼也比馬化騰（騰訊及微信創辦人）水平高吧？

另據多維報導，溫家寶在文章中再次提及文革，提到他家在文革期間遭受的災難。

從溫家寶文章被禁可以看到：警告文革重演的危險，在當下的中國是極其危險的，就連提及文革也不符合當下習近平政權的「政治正確」。任何有關對文革的批判反思，都逃不脫輿論審查的法網。