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酷似宋仲基+李易峰 成都鮮肉教官不想出道 只想當飛官

中國新聞組╱北京20日電
24歲教官王康力在學生眼中酷似宋仲基、玄彬、李易峰等明星綜合體。(取材自紅星新聞)
24歲教官王康力在學生眼中酷似宋仲基、玄彬、李易峰等明星綜合體。(取材自紅星新聞)

四川成都一名年輕教官近日在網路走紅，這名外型在學生眼中酷似宋仲基、玄彬、李易峰等多位明星綜合體的「小王教官」，只要一出現，總是尖叫聲不斷，網友紛紛說「這顏值太可以了」、「請直接送他出道」。

紅星新聞報導，「小王教官」名叫王康力，今年24歲，笑起來兩頰酒窩若隱若現。性格開朗的他總能與學生們打成一片。一名男生這樣評價王教官：「他的眼神柔中帶剛，既有傳統男人的溫柔，又有軍人的剛氣。」

報導指出，王康力原本就讀於成都一所高校航空物流專業，2018年退伍，目前是成華區綜合實踐素質教育活動中心一名兼職軍訓教官。他說，自己從小的夢想是當飛行員，但因家庭因素未能如願。後來他參軍入伍，軍營的自律生活彌補了他一些缺憾。

報導稱，不少學生說他長得像玄彬、李易峰，「說像宋仲基的最多，還說笑起來像黃宗澤」，但他說其實「還好」，自己平時不怎麼看娛樂節目，也沒覺得多像。

對於自己的「走紅」，王康力也是從他人處得知的，而對於自己的顏值，王康力「覺得一般」，從小自己也不是學校裡的「風雲人物」，他自認沒有特別好看的點，「可能只是剛好長在別人的審美上而已」。

對於大家鼓勵他進娛樂圈發展，王康力表示，沒有想過。他說，自己從小的夢想是當一名飛行員，雖然暫時未能如願，但未來他希望還是可以繼續朝飛行員的方向上努力。

24歲教官王康力沒想進娛樂圈，只希望能當上飛行員。(取材自紅星新聞)
24歲教官王康力沒想進娛樂圈，只希望能當上飛行員。(取材自紅星新聞)

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