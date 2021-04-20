走出封城陰霾 湖北首季GDP暴增58.3%

圖為武漢去年1月26日市區景象。當時武漢封城後，這座擁有近千萬人口的大城市，瞬間變為空城。（中新社）

湖北昨日公布2021年一季度經濟運行情況，據地區生產總值統一核算結果，2021年一季度，湖北全省地區生產總值9872.67億元人民幣（約1524.83億美元），按可比價格計算，比上年同期增長58.3%。

新冠肺炎疫情 爆發後，湖北武漢率先封城 ，影響所及，幾乎所有經濟活動全部停擺。如今隨著疫情基本受控，當地經濟也逐漸恢復，成長數據亮眼。

據湖北日報消息，湖北全省一季度CPI運行在穩定區間，PPI穩步上漲。

一季度，湖北全省居民消費價格總水平同比下降1.5%，其中，城市下降1.6%，農村下降1.3%。全省工業生產者出廠價格上漲0.7%，購進價格上漲1.0%。

此外，中國 一季度的GDP增長達到18.3%，這是否意味中國經濟已實現全面復甦？清華大學國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織前副總裁朱民指出，今年看宏觀數據須小心虛擬現象，因為去年的基數太低，這個數字不能反映真實情況，他稱之為2021年的數據幻影。

朱民在博鰲亞洲論壇上的媒體見面會上指出，18.3%的增長是一個很強的反彈，雖然是好事，但這個數字並不能真實反映以後三、四季度，認為應要以今年的第一季度比去年第四季的增長，數字為0.6%，這代表經濟在復甦。2021年的數據幻影來自於比較的基數為何。

至於中國提出將力爭於2030年前實現二氧化碳排放達到峰值、2060年前實現碳中和，對於碳中和是否會給中國經濟增長帶來短期陣痛效應？朱民強調，中國的碳排放量超過100億噸，這占全球碳排20%多，要在30年內把這個大規模壓縮下來，變換劇烈的程度可想而知。