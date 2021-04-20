我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

「以為是華人」加州男毆倒韓裔老夫婦 是累犯

走出封城陰霾 湖北首季GDP暴增58.3%

中國新聞組／北京20日電
圖為武漢去年1月26日市區景象。當時武漢封城後，這座擁有近千萬人口的大城市，瞬間變為空城。（中新社）
圖為武漢去年1月26日市區景象。當時武漢封城後，這座擁有近千萬人口的大城市，瞬間變為空城。（中新社）

湖北昨日公布2021年一季度經濟運行情況，據地區生產總值統一核算結果，2021年一季度，湖北全省地區生產總值9872.67億元人民幣（約1524.83億美元），按可比價格計算，比上年同期增長58.3%。

新冠肺炎疫情爆發後，湖北武漢率先封城，影響所及，幾乎所有經濟活動全部停擺。如今隨著疫情基本受控，當地經濟也逐漸恢復，成長數據亮眼。

據湖北日報消息，湖北全省一季度CPI運行在穩定區間，PPI穩步上漲。

一季度，湖北全省居民消費價格總水平同比下降1.5%，其中，城市下降1.6%，農村下降1.3%。全省工業生產者出廠價格上漲0.7%，購進價格上漲1.0%。

此外，中國一季度的GDP增長達到18.3%，這是否意味中國經濟已實現全面復甦？清華大學國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織前副總裁朱民指出，今年看宏觀數據須小心虛擬現象，因為去年的基數太低，這個數字不能反映真實情況，他稱之為2021年的數據幻影。

朱民在博鰲亞洲論壇上的媒體見面會上指出，18.3%的增長是一個很強的反彈，雖然是好事，但這個數字並不能真實反映以後三、四季度，認為應要以今年的第一季度比去年第四季的增長，數字為0.6%，這代表經濟在復甦。2021年的數據幻影來自於比較的基數為何。

至於中國提出將力爭於2030年前實現二氧化碳排放達到峰值、2060年前實現碳中和，對於碳中和是否會給中國經濟增長帶來短期陣痛效應？朱民強調，中國的碳排放量超過100億噸，這占全球碳排20%多，要在30年內把這個大規模壓縮下來，變換劇烈的程度可想而知。

中國 疫情 封城

上一則

東北「耕地熊貓」黑土遭盜挖 破壞面積近13個足球場

下一則

前高官任港台廣播處長顧問 工會：無經驗 恐與專業判斷漸行漸遠

延伸閱讀

中國首季GDP增長達18.3% IMF前副總裁：數據幻影

中國首季GDP增長達18.3% IMF前副總裁：數據幻影
封城讓法國菜鳥作者文思泉湧 出版社求「別再投稿」

封城讓法國菜鳥作者文思泉湧 出版社求「別再投稿」
中國首季GDP增18.3% 大幅躍升至歷史新高

中國首季GDP增18.3% 大幅躍升至歷史新高
中國首季GDP成長18.3% 史上最高季度增速

中國首季GDP成長18.3% 史上最高季度增速

熱門新聞

中國航空工業集團17日發布新的宣傳影片，曝光了一架神秘隱形戰機。（視頻截圖）

不是轟20 官方宣傳片埋彩蛋 中國新隱形戰機曝光

2021-04-18 21:25
上海美東房地產有限公司前副總裁李亨利，因資助香港反送中運動遭重判11年徒刑，並在電視上公開認罪。（取自央視節目畫面）

上海地產商長期資助黃之鋒等人 遭重判11年徒刑

2021-04-14 15:50
馬雲（左下）參加俄羅斯總統普亭主持的俄羅斯地理會議，全程兩小時，未曾發言。（取材自微博）

馬雲重罰後露面了 出席普亭視訊會議 全程只喝茶不發言

2021-04-14 23:03
相親大會展板上公布的83歲退休老教授尋覓年齡為22歲到40歲對象信息。（取材自上游新聞）

83歲退休老人相親尋22至40歲女性 允月給千萬美元

2021-04-15 08:00
房地產公司董事長發朋友圈，寫下「老天爺不收的」。（取材自南方都市報）

「錢沒花完、老天不收」 湖南老董吐槽醫師…5天後猝逝

2021-04-14 10:00
美國「公民記者」郭杰瑞（Jerry Kowal）習慣用中文談論新冠疫情等議題。(視頻截圖)

B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗

2021-04-19 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁
以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地
若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動
拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞

拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞
樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻

樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻