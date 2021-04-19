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中科院1博士論文「致謝」走紅：把書念下去 然後走出去

中國新聞組／北京19日電
中國科學院大學工學博士黃國平。（取材自快科技）
中國科學院大學工學博士黃國平。（取材自快科技）

一篇情感真摯的博士論文「致謝」近日在多個網路平台走紅，作者在文中回顧自己如何一路走出小山坳、和命運抗爭的故事，打動大批網友。作者本人得知情況後表示，他只希望能夠安安靜靜的就好了。

綜合澎湃新聞、北京青年報報導，中國科學院官方微博近日發布消息，披露這篇論文為「人機交互式機器翻譯方法研究與實現」，作者是2017年畢業於中國科學院大學的工學博士黃國平。

黃國平在上述博士學位論文的「致謝」中寫道：「我走了很遠的路，吃了很多的苦，才將這份博士學位論文送到你的面前。22載求學路，一路風雨泥濘，許多不容易。如夢一場，彷彿昨天一家人才團聚過。」

「出生在一個小山坳裡，母親在我12歲時離家。父親在家的日子不多，即便在我病得不能自己去醫院的時候，也僅是留下勉強夠治病的錢後又走了。我17歲時，他因交通事故離世後，我哭得稀里糊塗，因為再得重病時沒有誰來管我了。」

「同年，和我住在一起的婆婆病故，真的無能為力。她照顧我17年，下葬時卻僅是一副薄薄的棺材。另一個家庭成員是老狗小花，為父親和婆婆守過墳，後因我進城上高中而命不知何時何處所終。如兄長般的計算機啟蒙老師邱浩沒能看到我的大學錄取通知書，對我照顧有加的師母也在不惑之前匆匆離開人世。每次回去看他們，這一座座墳瑩都提示著生命的每一分鐘都彌足珍貴。」

「人情冷暖，生離死別，固然讓人痛苦與無奈，而貧窮則可能讓人失去希望。家徒四壁，在煤油燈下寫作業或者讀書都是晚上最開心的事。」他回憶道。

從炬光鄉小學、大寅鎮中學、儀隴縣中學、綿陽市南山中學，到重慶的西南大學，再到中科院自動化所，「一直盼著走出大山」的黃國平已記不清有多少次因為現實的壓力而覺得快扛不下去了，他的信念很簡單：「把書念下去，然後走出去，不枉活一世。」

公開資料顯示，黃國平2014年進入中國科學院自動化研究所攻讀博士研究生。

黃國平的朋友表示，黃國平2017年博士畢業後，入職騰訊公司，從事人工智能翻譯工作，目前事業已小有成就，「他讀書時候非常優秀，非常努力，也很愛幫助他人。」

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