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錢偉長論文標註不必參考文獻 網讚：大神就是文獻本人

中國新聞組／北京19日電
已故中國科學院院士錢偉長一篇於2002年5月發表的論文，因在「參考文獻」中寫到「本文不必參考任何文獻」而受到網友廣泛關注。（新華社）
已故中國科學院院士錢偉長一篇於2002年5月發表的論文，因在「參考文獻」中寫到「本文不必參考任何文獻」而受到網友廣泛關注。（新華社）

中國一篇於2002年5月發表的論文，因在「參考文獻」中寫到「本文不必參考任何文獻」近日受到廣泛關注。不少網友第一反應都認為這是「凡爾賽本凡（多數內容自已編造）」、「迷惑行為（令人不解的行為）」，但當得知該論文的作者為錢偉長時，又紛紛改口「失敬了」、「這才是大神」、「有底氣就不必參考」。

 香港01報導，上述論文名為「 寧波甬江大橋的大撓度非線性計算問題 」，是刊登於專業期刊「應用數學和力學」2002年第五期的論文。論文的作者正是近代力學、應用數學的奠基人之一的中國科學院院士錢偉長，他與錢學森、錢三強並稱為「三錢」。

據報導，錢偉長（1912年10月9日－2010年7月30日），江蘇無錫人，7歲時就被父親送至學堂學習《 論語 》、《 詩經 》等，受到家庭環境的熏陶，錢偉長的國學功底非常紮實，18歲時以中文和歷史兩個100分的成績考入清華大學。1931年9月18日「九一八」事變爆發，錢偉長決定「棄文從理，科學救國」，他曾說「我聽了以後就火了。沒飛機大砲，我們自己造！我下決心不學歷史了，要學造飛機大砲。」

但是，錢偉長卻是一位嚴重的「偏科生」，在之前的錄取考試中，他的物理僅取得5分，數學、化學共考了20分。錢偉長通過對物理和數學的認真學習，四年後成為8名順利畢業的學生之一，並且成績優異。此後他又遠赴加拿大、美國繼續深造並取得博士、博士後學位。1946年5月6日，34歲的錢偉長從洛杉磯乘船回國。

報導說，回中國後的錢偉長推導過1萬3000個三角級數求和公式、研究過漢字電腦編碼、發明了「錢碼」，研究項目五花八門。他說「我覺得國家需要的，我都幹。」2010年7月30日，錢偉長病逝於上海，終年98歲。央視還將其評為2010年度感動中國十大人物，「從義理到物理，從固體到流體。順逆交替，委屈不曲。榮辱數變，老而彌堅。這就是他人生的完美力學！無名無利無悔，有情有義有祖國。」

中國 美國 洛杉磯

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