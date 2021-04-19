今年第三起 桂林大巴撞限高桿削頂 1死6傷

廣西桂林象山區一輛雙層旅遊大巴撞到限高桿，二層部分被截斷。(取材自微博)

廣西桂林象山區一輛雙層大巴車17日撞到限高桿，二層部分被截斷，車窗碎裂，車身被穿透，事故造成1人死亡，6人受傷。桂林交警官方稱，該限高護欄由鐵路部門為保障高鐵運行安全，依照國家有關規定設立。目前，大客車駕駛人已被警方控制。

紅星新聞報導，這並不是該路段第一次發生此類事件。有目擊者稱，「我知道的今年就有三起事故了。一次是房車；還有一次是半掛車，但幸好及時煞住了；第三次就是這個大巴車。」

另據桂林晚報報導，1月3日下午6點半左右，桂林西門菜市往東安街方向的立交橋上，一輛房車在通過限高架時，因為「超高」與限高警示柱發生刮擦，房車整個車頂被「削掉」。

據南方都市報報導，涉事限高桿為3米，涉事車輛高3.88米，交警工作人員表示「司機負有責任」，同時稱事故原因還在調查。

紅星新聞報導，根據現場目擊者拍攝的視頻可以看到，大巴車車體頂部約三分之二被限高桿穿過，車玻璃碎片散落一地。

報導引述現場目擊者說，該路段是鐵路口立交，主路輔路均有限高標識。其中大車限高4米，走中間下穿道；輔路限高3米。「如果走旁邊主路高度是足夠通過的。每年都有外地車在這裡硬撞。」據悉，事故大巴車為「桂A」牌照，歸屬地是南寧市。而事發地在桂林市。

影音來源：YouTube

據了解，該路段限高桿前方不遠處就是鐵路橋，如果沒有限高桿作用，後果更加不堪設想。

報導指出，《公路工程技術標準》規定：一條公路應採用同一淨高。高速公路、一級公路、二級公路的淨高應為5米；三級公路、四級公路的淨高應為4.5米。

2020年11月，交通運輸部、公安 部、生態環境部、住房城鄉建設部四部委聯合發布《關於深入開展道路限高限寬設施和檢查卡點專項整治行動的通知》，該通知提出，全面排查和清理規範，除確因保護上跨橋樑和隧道、收費站以及鄉道、村道安全需要設置的限高限寬設施可予保留外，其餘限高限寬設施和違法違規設置的檢查卡點，一律拆除或取締。