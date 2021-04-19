「過命交情」 她體重破百 為當閨密伴娘切胃減重

長春一名女子為了替相識逾10年的閨密在婚禮上擔任伴娘，決定接受縮胃手術。（視頻截圖）

朋友之間交情深厚，會以「兩肋插刀」形容，而中國 近日真有女子親身示範。長春一名女子為了替相識逾10年的閨密在婚禮上擔任伴娘，決定接受縮胃手術，在8日內瘦了6公斤。不少網友讚嘆兩人的交情已「超越生死」。

來源：YouTube

香港 01報導，吉林省長春市肖姓女子平時在酒吧唱歌，因注射激素而變成易發胖體質，最胖的時候能胖到120公斤（約240斤）。她得知閨密將於5月20日舉行婚禮，決定提前進行手術，讓自己瘦出「最佳狀態」。

長春一名女子為了替相識逾10年的閨密在婚禮上擔任伴娘，決定接受縮胃手術。（視頻截圖）

手術完成後，肖姓女子於8日內減重6公斤，對效果尚算滿意，她之後更逐漸減至98公斤，「我是希望掉到約85公斤，差不多就挺好了」。

據報導，此事引起網友熱議，不少人直指肖姓女子「太拚了」，認為「真心的好朋友，無論什麼樣子都是最美的」、「這樣會閨密壓力很大啊！自己健康最重要」。

也有人說，肖姓女子願意為閨密接受手術，反映兩人的關係已「超越生死」，「這是過命的交情啊」。但也有人質疑肖姓女子縮胃也有個人打算，「我認為閨密結婚只是個理由，自己內心肯定早有想法，是了解很多之後才做的決定」。

另據健康時報報導，不是每一位肥胖 人士都適合進行手術。而就算是完全適合進行手術的人，手術風險仍然存在。2019年8月，大連一名男子在切胃手術後出現高燒、抽搐等症狀，術後第五天便因多髒器功能衰竭而去世。