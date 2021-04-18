我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美3162萬人確診 已施打2億587萬劑疫苗

加州奧克蘭華埠憂暴力洗劫 商戶嚴陣以待 安裝木板加固

五一假期還沒到 酒店漲價200% 租車、導遊全緊缺

中國新聞組／北京18日電
五一長假還剩幾周就到了，已經傳出機票、門票、租車等業務爆量的消息。圖為去年五一長假時，旅客在上海虹橋車站候車的畫面。（中新社資料照片）
五一長假還剩幾周就到了，已經傳出機票、門票、租車等業務爆量的消息。圖為去年五一長假時，旅客在上海虹橋車站候車的畫面。（中新社資料照片）

五一假期還沒到，國內旅遊熱浪已經撲面而來。據統計，今年五一假期旅行消費從交通、住宿到旅遊線路「量價齊升」，不僅預訂爆量，售價也飆漲，熱門旅遊城市酒店價格最大漲幅超200%，租車訂單最大增幅甚至超過500%。部分熱門目的地用車、導遊等都出現緊缺。

紅星新聞報導，根據多家OTA發布的業務大數據，在五一假期期間（5月1日至5日）的交通方面，多地部分航班經濟艙已售罄，機票訂單量增長23%，經濟艙平均票價為1021元，超過2019年同期均價。同程旅行平台火車票大數據預定也顯示，4月30日火車票的查詢量在放票開始前後較4月份普通工作日暴增了56倍。

「門店第一批五一出遊的客人在4月初就訂好了機票酒店，從目前的預訂情況來看，今年五一黃金周國內遊熱度一定很『爆』，以四到六天的跨省遊最為火爆，比如海南三亞、新疆喀納斯、雲南西雙版納等線路產品最受遊客青睞。」四川青旅總經理助理黃琴表示，今年遊客對跟團遊的需求也發生了變化，更多人選擇高端私家團，也帶動了漲幅。

報導說，今年五一假期約超七成人群選擇跨省旅遊，截至14日，通過攜程平台預訂五一跨省跟團遊的人數環比4月同期（覆蓋清明節）增長近六倍。同程旅遊數據也顯示，截至15日，五一假期國內跨省遊及周邊遊預定量已超過清明假期，其中國內跨省遊與清明假期環比漲幅達200%，與2020年同比漲幅達170%。

在酒店訂單部分，攜程數據顯示，對比2019年已經增長43%，多家高星酒店已經一房難求。同程旅行平台住宿大數據顯示，在十個酒店價格漲幅靠前的旅遊城市中，最大漲幅超200%，比如秦皇島的同比漲幅就高達222.2%。

熱門目的地的當地旅遊資源也呈現緊缺態勢。黃琴說，廈門、三亞等地已出現大巴車、導遊緊缺。在河南做地接的郭經理表示，古都洛陽最近的旅遊大巴市場非常緊俏，要提前好幾天才能訂到。桂林的優秀導遊的團期基本上也都排滿。

攜程數據顯示，當前預訂五一出行的租車訂單比2019年同期已增長126%，其中近九成都是跨省需求。大西北以及新疆、西藏的租車單量呈現「驚人」增長趨勢。

租車 新疆 中國

上一則

環時狂罵美日聲明 嗆日若捲入「台灣問題」將引火燒身

下一則

柯瑞訪中卻只能與高層視訊 中網民笑「吃閉門羹」

延伸閱讀

最熱五一長假倒數中… 機票預訂已達成去年25倍

最熱五一長假倒數中… 機票預訂已達成去年25倍
有車階級光環不再 共享車、訂閱汽車制在日本走紅

有車階級光環不再 共享車、訂閱汽車制在日本走紅
黃奕凡爾賽發言 自誇家底厚不許男友坐經濟艙

黃奕凡爾賽發言 自誇家底厚不許男友坐經濟艙
國際大數據交易所成立 北京數據交易系統上線

國際大數據交易所成立 北京數據交易系統上線

熱門新聞

温州一家星巴克疑似出现不雅视频，警方已介入 。（視頻截圖）

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

2021-04-10 13:00
中國疾病預防控制中心主任高福。(取材自疾病預防控制中心)

中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

2021-04-11 07:48
上海美東房地產有限公司前副總裁李亨利，因資助香港反送中運動遭重判11年徒刑，並在電視上公開認罪。（取自央視節目畫面）

上海地產商長期資助黃之鋒等人 遭重判11年徒刑

2021-04-14 15:50
DNA親子鑑定師戴維。（取材自正觀新聞）

誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生

2021-04-10 10:00
相片中的新娘頸部戴上近90支龍鳳鐲，但都能從容地露出笑容拍照，令網民驚歎。（取材自微博）

90支龍鳳鐲掛脖笑嘻嘻 網驚：貴氣新娘「硬頸」

2021-04-11 10:00
馬雲（左下）參加俄羅斯總統普亭主持的俄羅斯地理會議，全程兩小時，未曾發言。（取材自微博）

馬雲重罰後露面了 出席普亭視訊會議 全程只喝茶不發言

2021-04-14 23:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世

接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世
縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂
直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡

直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡
奧地利警官在臉書貼出這兩道菜 被判罰6300歐元

奧地利警官在臉書貼出這兩道菜 被判罰6300歐元
菲立普親王葬禮 女王獨坐送別夫婿

菲立普親王葬禮 女王獨坐送別夫婿