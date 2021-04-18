五一假期還沒到 酒店漲價200% 租車、導遊全緊缺

五一長假還剩幾周就到了，已經傳出機票、門票、租車等業務爆量的消息。圖為去年五一長假時，旅客在上海虹橋車站候車的畫面。（中新社資料照片）

五一假期還沒到，國內旅遊熱浪已經撲面而來。據統計，今年五一假期旅行消費從交通、住宿到旅遊線路「量價齊升」，不僅預訂爆量，售價也飆漲，熱門旅遊城市酒店價格最大漲幅超200%，租車 訂單最大增幅甚至超過500%。部分熱門目的地用車、導遊等都出現緊缺。

紅星新聞報導，根據多家OTA發布的業務大數據，在五一假期期間（5月1日至5日）的交通方面，多地部分航班經濟艙已售罄，機票訂單量增長23%，經濟艙平均票價為1021元，超過2019年同期均價。同程旅行平台火車票大數據預定也顯示，4月30日火車票的查詢量在放票開始前後較4月份普通工作日暴增了56倍。

「門店第一批五一出遊的客人在4月初就訂好了機票酒店，從目前的預訂情況來看，今年五一黃金周國內遊熱度一定很『爆』，以四到六天的跨省遊最為火爆，比如海南三亞、新疆 喀納斯、雲南西雙版納等線路產品最受遊客青睞。」四川青旅總經理助理黃琴表示，今年遊客對跟團遊的需求也發生了變化，更多人選擇高端私家團，也帶動了漲幅。

報導說，今年五一假期約超七成人群選擇跨省旅遊，截至14日，通過攜程平台預訂五一跨省跟團遊的人數環比4月同期（覆蓋清明節）增長近六倍。同程旅遊數據也顯示，截至15日，五一假期國內跨省遊及周邊遊預定量已超過清明假期，其中國 內跨省遊與清明假期環比漲幅達200%，與2020年同比漲幅達170%。

在酒店訂單部分，攜程數據顯示，對比2019年已經增長43%，多家高星酒店已經一房難求。同程旅行平台住宿大數據顯示，在十個酒店價格漲幅靠前的旅遊城市中，最大漲幅超200%，比如秦皇島的同比漲幅就高達222.2%。

熱門目的地的當地旅遊資源也呈現緊缺態勢。黃琴說，廈門、三亞等地已出現大巴車、導遊緊缺。在河南做地接的郭經理表示，古都洛陽最近的旅遊大巴市場非常緊俏，要提前好幾天才能訂到。桂林的優秀導遊的團期基本上也都排滿。

攜程數據顯示，當前預訂五一出行的租車訂單比2019年同期已增長126%，其中近九成都是跨省需求。大西北以及新疆、西藏的租車單量呈現「驚人」增長趨勢。