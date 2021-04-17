理髮上萬、做月子199萬…炫富片頻出 官媒批腐化風氣

炫富的短視頻中，會刻意秀出名牌、豪車畫面。（視頻截圖）

理一次髮上萬元，坐個月子就花199萬元…。手機 一滑，這類香車美女炫富影片充滿平台，小老百姓「開眼界」爭相點閱之餘，流量也轉化為利益。新華社發文批評短影片的炫富類影片，宣稱奢靡之風愈演愈烈。相關平台也封禁帳號，治理炫富影片。

不經意間露出愛馬仕包包的一角、寶馬車商標，或是露出豪宅的裝修等等，在短視頻平台炫富的影片中，年入百萬已經成了大眾標配。

新華社指出，香車美女、紙醉金迷，粉絲關注、點讚留言，進而代言帶貨，「收割」流量…。一些短影片創作者一味追求流量和利益，讓社會責任「靠邊站」，頻繁展示的紙醉金迷內容腐化社會風氣。

在此之前，針對短影片平台炫富的批評已經有不少，前不久小紅書 還重點治理了炫富類影片，共封禁帳號2371個。目前最為火爆的兩大短視頻平台都對涉嫌拜金炫富的帳號進行了處置，數量高達13000多個。

小紅書生態安全負責人指出，打擊炫富已經進入小紅書的常態化治理流程，同時其中一些帳號還存在虛構、誇大事實向微信 、QQ等平台實施營銷導流問題。平台將持續對發布刻意炫富等不良價值觀、奢靡浪費等不健康生活方式的內容進行全方位審核和清理。

在流量時代，炫富能夠吸引很多粉絲，最終套路都是引流帶貨。網上炫富畫面眾多，但隨之而來的打假也頻頻揭穿大型翻車畫面。

自媒體「娛記凌凌壹」報導，某網傳資產高達20億的頂級富豪，酷愛在短視頻上分享和小自己27歲妻子的故事。但事實是2019年的時候這位霸總還只是一個普普通通打工仔。

另一位網紅喜歡在短視頻平台上曬車，法拉利、蘭博基尼等豪車應有盡有。還豪邁地放話「一個人就是一個俱樂部」。卻被網友發現他戴假表，最後總結價值近2000萬的表，幾乎全是假的。